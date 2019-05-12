وكالة الأنباء السعودية: قوات الأمن تقتل 8 مسلحين في القطيف

قالت وكالة الأنباء السعودية (السبت) إن قوات الأمن السعودية قتلت ثمانية أشخاص أثناء عملية في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة.

أبرز ما أوردته وكالة الأنباء السعودية:

رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

التحريات مكّنت من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس رببلدة تاروت بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية.

باشرت الأجهزة الأمنية "عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف؛ ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص.

لم يصب أي من السكان أو المارة أو رجال الأمن خلال تبادل إطلاق النار.

وفقًا لوسائل الإعلام السعودية، تنفذ أجهزة الأمن بانتظام عمليات في هذه المنطقة وأفادت تقارير بسقوط قتلى في هذه العمليات.

#إنفوجرافيك_الخارجية | في عملية أمنية استباقية.. القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر ببلدة تاروت في محافظة #القطيف pic.twitter.com/lLOOW6Edct — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 11, 2019

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