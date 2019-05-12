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سياسة|السعودية

وكالة الأنباء السعودية: قوات الأمن تقتل 8 مسلحين في القطيف

واس: لم يصب أي من السكان أو المارة أو رجال الأمن خلال تبادل إطلاق النار.
واس: لم يصب أي من السكان أو المارة أو رجال الأمن خلال تبادل إطلاق النار.
12/5/2019

قالت وكالة الأنباء السعودية (السبت) إن قوات الأمن السعودية قتلت ثمانية أشخاص أثناء عملية في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة. 

أبرز ما أوردته وكالة الأنباء السعودية:
  • رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.
  • التحريات مكّنت من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس رببلدة تاروت بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية.
  • باشرت الأجهزة الأمنية "عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف؛ ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص.     
  • لم يصب أي من السكان أو المارة أو رجال الأمن خلال تبادل إطلاق النار.
  • وفقًا لوسائل الإعلام السعودية، تنفذ أجهزة الأمن بانتظام عمليات في هذه المنطقة وأفادت تقارير بسقوط قتلى في هذه العمليات.

خلفيات:
  • يعيش معظم شيعة السعودية في الشرق الغني بالنفط وكثيرًا ما يشتكون من التهميش.
  • تنفي السلطات السعودية إساءة معاملتهم. 
  • تقع في القطيف بلدة العوامية، وهي مسقط رأس رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أعدم في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إدانته بتهمة "الإرهاب"، وكان النمر أحد محركي حركة احتجاج اندلعت في 2011 وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة.
المصدر : وكالات
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