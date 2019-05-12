نتنياهو يكشف عن "بلدة ترمب" في الجولان السوري المحتل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه تم الشروع في بناء "بلدة ترمب" في هضبة الجولان السورية المحتلة.

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قال نتنياهو، في كلمته في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "وعدت بإقامة بلدة تحمل اسم الرئيس ترمب، وأبشركم بأننا قد عثرنا على موقع في الجولان ستقام فيه هذه البلدة، وقد شرعنا في عملية البناء"، مضيفا أنه سيقوم بطرح هذا القرار على الحكومة الجديدة للمصادقة عليه بعد تشكيلها.

ثمّن نتنياهو قرار ترمب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وكذلك بقراره بنقل السفارة الأمريكية للقدس.

تحل خلال الأسبوع الجاري الذكرى الأولى لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.

في 23 من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن نتنياهو، اعتزامه إطلاق اسم "ترامب"، على إحدى القرى أو المدن في هضبة الجولان. وقال في بيان صدر عنه آنذاك، إن ذلك يأتي "امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".

قرار ترمب