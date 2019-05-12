لبنان ينعي البطريرك الماروني السابق نصرالله صفير.. فمن هو؟

توفي فجر الأحد، البطريرك الماروني السابق نصرالله بطرس صفير عن عمر 99 عاما، بعدما شكل خلال توليه منصبه علامة فارقة في تاريخ لبنان ورأس حربة في مواجهة الوجود السوري بها في التسعينات.

وكان صفير يرقد منذ أيام في العناية الطبية الفائقة في أحد مستشفيات بيروت بعد تدهور حالته الصحية، وفق ما أعلن الصرح البطريركي.

نعي واسع:

البطريرك الحالي بشارة الراعي نعى في بيان نقلته الوكالة الوطنية وفاة صفير، واصفًا اياه بـ"أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن".

جاء في البيان "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".

بشارة الراعي أوعز بـ"قرع الأجراس حزنًا" في جميع الكنائس عند الساعة العاشرة (07,00 بتوقيت غرينتش) وتخصيص صلوات يوم الأحد لراحة نفس صفير.

الرئيس اللبناني ميشال عون، وهو ماروني تسبب موقفه من سوريا في توتر علاقته مع صفير، نعاه في بيان قائلًا "ستفتقد الساحة الوطنية بفقدان البطريرك الكاردينال صفير، رجلا عقلانيا وصلبا في مواقفه الوطنية، ودفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه، في أعتى المراحل والظروف".

رئيس الحكومة سعد الحريري قال في بيان أيضًا، إن صفير يترك صفحة مشرقة في تاريخ لبنان، سوف تبقى حية في ضمائر الذين عرفوه وعاصروه، وهداية للأجيال التي ستقرأ تاريخ لبنان الحديث.

الحريري: صفير جسّد بشخصه وبعمله إرثا للقيم الروحية والوطنية، في مرحلة صعبة من تاريخ لبنان ارتفع معها بالصلابة والقدوة والثبات والشجاعة إلى مرتبة الرمز الوطني، الذي أسهم بكل تأكيد بتحويل مجرى الأحداث، ونقل لبنان من حالة الى حال.

الزعيم الدرزي وليد جنبلاط نعى الفقيد وكتب على تويتر "وداعًا لبطريرك الاستقلال والمصالحة والمحبة والسلام".

الطائفة المارونية هي أكبر الطوائف المسيحية في لبنان ويخصص لها نظام المحاصصة السياسية منصب الرئيس.

نصر الله بطرس صفير قام بدور سياسي بارز في لبنان (غيتي)

من هو نصرالله صفير؟