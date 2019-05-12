فرنسا تفرج عن شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق بن علي

أفرج القضاء الفرنسي عن بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في طلب تسلمه من جانب تونس.

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نقلت وكالة "فرانس برس" عن وكيلي الدفاع عنه كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي: طبقا للقانون ألغينا الشقّ المتعلق بتسليمه الذي سُجن بموجبه بسبب مشاكل في الآلية.

أكد المحاميان ما أعلنته وزارة العدل التونسية الأحد عن إطلاق سراح الرجل البالغ 56 عاما.

هذه هي المرة الثانية التي تأمر فيها محكمة الاستئناف في "إيكس إن بروفانس" (جنوب شرق) بالإفراج عن الطرابلسي الذي يواجه في فرنسا خصوصا تهمة "غسل الأموال في عصابة منظمة".

بموجب القرار الجديد يبقى الطرابلسي في هذه القضية تحت إشراف قضائي دفع من أجله كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو.

يقتضي هذا الإشراف القضائي عدم مغادرته الأراضي الفرنسية والحضور بشكل منتظم إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، حسب ما أوضح وكيلا الدفاع عنه.

محاميا الدفاع: لا بد من القول إن القضاة الفرنسيين لم يستسلموا للضغوط السياسية والإعلامية وطبقوا القانون، عبر إطلاق سراح بلحسن الطرابلسي.

التسليم إلى تونس

المرحلة القضائية التالية هي النظر في طلب تسلم الطرابلسي، قدمته تونس والذي يُفترض أن يحصل في يونيو/حزيران إلا أن فريق الدفاع "لا يستبعد" حالياً تقديم طلب لإرجائه.

قالت وزارة العدل التونسية في بيان: في انتظار مثول بلحسن، تؤكد السلطات التونسيّة "ثقتها الكاملة في استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون".

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