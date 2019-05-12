شاهد: الاحتلال يخلي المعتكفين في المسجد الأقصى بالقوة

قضى المعتكفون في المسجد الأقصى -والذين تم إخلاؤهم بالقوة منه بعد منتصف الليلة الماضية- ليلتهم في مسجد المئذنة الحمراء في حارة السعدية بالقدس القديمة وهو قريب من المسجد الأقصى.

إخلاء المعتكفين بالقوة:

قوات الاحتلال، اقتحمت منتصف الليلة الماضية، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وشرعت بملاحقة المعتكفين بداخله وأخرجتهم بالقوة منه، وأجبرتهم على الخروج منه، وسط مواجهات معهم، وتزامنًا مع تهديدات بإبعادهم عن الأقصى.

مصادر مقدسية: قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى بعد صلاة العشاء والتراويح التي أمَّها الآلاف.

أصيب 12 مُصليا من المعتكفين من كبار السن خلال عملية إخراج جنود الاحتلال لهم من الأقصى.

خمسون مصليًا اعتكفوا في المسجد بعد صلاتي العشاء والتراويح للتعبد برحابه الطاهرة.

قوات الاحتلال هددت المعتكفين بالاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى في حال عدم الخروج الفوري منه.

مواجهات:

مواجهات اندلعت بين عشرات المصلين وقوات الاحتلال التي قامت بإجبارهم على الخروج من المكان.

لاحقت قوات الاحتلال الشبان والمصلين خلال وجودهم في ساحة باب العامود، وأطلقت نحوهم قنابل الصوت لتفريقهم.

تم إخراج المعتكفين من المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، في حين فتحت دائرة الأوقاف الاسلامية مسجد "المئذنة الحمراء" لهم لاستخدامه والمبيت فيه.

معتكفون رجحوا أن خطوة الاحتلال أمس هدفها إخلاء باحات المسجد تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين صباح اليوم الأحد.

خلفية: