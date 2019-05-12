شاهد: أسرة في غزة تستقبل رمضان وسط أطلال منزل قصفه الاحتلال

الأوضاع الميدانية في قطاع غزة،كانت قد اتجهت إلى التصعيد لمدة يومين، في أعقاب مخالفة "إسرائيل" لقواعد الاشتباك الخاصة بتفاهمات التهدئة واستهداف المتظاهرين على حدود غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، مساء الجمعة قبل الماضية، الأمر الذي دفع المقاومة للرد بقنص عسكرييْن إسرائيلييْن بينهم ضابط.