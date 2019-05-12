بنغلاديش تنقذ مسلمات روهينغيا من العمل في الدعارة

منعت شرطة بنغلاديش سفر 33 صبية من الروهينغيا إلى ماليزيا حيث كن سيعملن على الأرجح في شبكات دعارة، حسبما أعلنت السلطات (الأحد).

التفاصيل

تم إخفاء الفتيات في الناحية الخلفية من متجر في دكا بعد جلبهن من مخيم اللاجئين الضخم "كوكس بازار" على الحدود مع ميانمار.

كان يفترض أن يتوجهن جوا إلى ماليزيا حيث وعدن بفرص عمل.

لكن الشرطة التي أوقفت أربعة أشخاص وعثرت لديهم على أكثر من خمسين جواز سفر بنغاليا مزورا، قالت إن الفتيات كن موجهات بشكل مرجح جدا للدعارة.

أعيدت الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما إلى المخيم، حسب المتحدث باسم شرطة بنغلاديش مخلص رحمن.

أوضاع سيئة