الكويت تمول إعادة بناء منفذ "سفوان" الحدودي مع العراق

قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، إن بغداد والكويت اتفقتا على إعادة بناء منفذ سفوان الحدودي بينهما، وتوفير البنى التحتية من خلال تمويل كويتي.

منفذ سفوان:

المكتب الإعلامي للهيئة أوضح في بيان اليوم، أن توقيع مذكرة التفاهم المرتقب بين الطرفين، سيوضح تحديد التزامات كل جانب بعمل المنفذ البري الوحيد بين البلدين.

كان وفد عراقي يضم 15 مسؤولًا، وصل السبت، إلى الكويت، يرأسه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، لقيادة أعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة.

تم الاتفاق على قيام الجانب الكويتي ببناء منفذ سفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ وسيتم توقيع مذكره التفاهم بين الطرفين والتي سيتم من خلالها تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي.

استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003 عقب سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

العلاقات العراقية- الكويتية: