الحرس الثوري: القوات الأمريكية بالخليج في مرمى الصواريخ الإيرانية

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوى الجوية في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده قوله إن القوات الأمريكية في المنطقة تقع بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وأضاف زاده أن أي تحرك حقيقي للقوات الأمريكية ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة، مشيرا إلى أن السفن الحربية الأمريكية هدف سهل لإيران، وصواريخهم قادرة على تدميرها.

تصريحات قائد الحرس الثوري حسين سلامي أمام البرلمان الإيراني:

إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى مياه المنطقة، ليس سوى حرب نفسية.

الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تخويف الشعب وبعض المسؤولين العسكريين، من وقوع الحرب.

الحرب الأمريكية ضد إيران غير ممكنة، لأن واشنطن لا تملك القدرة والجرأة على شن الحرب ضدها.

ما يمنع ذلك هو قوة قواتنا المسلحة من جانب، ونقاط الضعف لحاملات الطائرات الأمريكية من جانب آخر.

اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني

تصريحات رئيس رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه:

لدى طهران صواريخ دقيقة بمدى الفين 2000 كيلو متر وحاملات الطائرات الأمريكية تبعد عنا خمسمئة 500 كيلو متر.

واشنطن لن تدخل حربا ضد طهران لأنها تدرك مسبقا بأنها حرب خاسرة.

لا أحد في طهران سيتصل بترمب وواشنطن ستضطر لتقديم عروض تفاوض أكثر جدية.

إيران لم تلعب أوراقها الحقيقية بعد بينما وضعت أمريكا جميع أوراقها على الطاولة.

إذا أرادت واشنطن التفاوض يتوجب عليها التراجع عن سياسة التهديد والعداء والعقوبات وفق تعبيره.

أمريكا مستعدة للتفاوض:

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن البيت الأبيض مستعد للتفاوض مع إيران رغم أنها تمثل تهديدا نشطا للولايات المتحدة وتزرع الفوضى في الشرق الأوسط.

في مقابلة مع قناة (سي أن بي سي) الأمريكية قال بومبيو إن الإدارة الأمريكية تعزز قدراتها للرد على أي عمل عدائي قد تقوم به إيران ولهذا أرسلت حاملة الطائرات وأسلحة أخرى إلى المنطقة. بومبيو شدد على أن واشنطن لا تريد القتال مع إيران بل هدفها إحداث تغيير في سلوك القيادة الإيرانية.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

إيران قد تهاجم "إسرائيل":

وزير إسرائيلي حذر اليوم الأحد من هجمات إيرانية مباشرة أو بالوكالة على "إسرائيل" إذا تصاعدت المواجهة بين طهران وواشنطن.

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز خرج عن هذا الصمت قائلا إن "الأوضاع تحتدم" في الخليج.

شتاينتز، وهو عضو في المجلس الأمني المصغر، قال لتليفزيون "واي نت": إذا اشتعلت الأوضاع بشكل ما بين إيران والولايات المتحدة أو بين إيران وجيرانها فأنا لا أستبعد أن يؤدي ذلك إلى تفعيل دور حزب الله والجهاد الإسلامي من غزة أو حتى أن يحاولوا إطلاق صواريخ من إيران على "إسرائيل".

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