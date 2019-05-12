الإمارات تعلن تعرض 4 سفن تجارية لـ"عمليات تخريبية"

أعلنت الإمارات أنّ أربع سفن شحن تجارية تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران، من دون أن تحدّد طبيعة هذه الأعمال ولا الجهة التي تقف خلفها.

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