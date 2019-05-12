اعتداءات على مسلمين في مدينة سريلانكية

أطلق الجيش السريلانكي الرصاص في الهواء في مدينة شمالي البلاد فرضت فيها الشرطة حظرا للتجوال بعدما هاجمت حشود مسيحية مسجدا، في تجدد للتوتر الديني في اعقاب الاعتداءات على كنائس.

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