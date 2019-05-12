احتجاجات في بولندا ضد دعوات أمريكية لتعويض اليهود

شارك آلاف البولنديين في مسيرة حاشدة توجهت إلى السفارة الأمريكية في العاصمة وارسو، احتجاجا على الضغوط الأمريكية على بولندا لتعويض اليهود الذين خسروا ممتلكاتهم أثناء الهولوكوست.

الضغوط الأمريكية على بولندا لتعويض اليهود:

قال المحتجون إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في التدخل في الشؤون البولندية وإن الحكومة الأمريكية تضع "المصالح اليهودية" فوق مصالح بولندا.

الاحتجاجات جاءت بسبب القانون رقم 447 الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي باسم "العدالة للناجين الذين لن يتلقوا تعويضات" (والمعروف اختصارا باسم جست) والذي وقعه الرئيس دونالد ترمب العام الماضي.

القانون يكلف وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول حالة إعادة الممتلكات التي سرقت أثناء الهولوكوست في عشرات الدول.

المحتجون اعتبروا أنه ليس من العدل مطالبة بولندا بتعويض الضحايا اليهود في حين أن بولندا لم تحصل على تعويض مناسب من ألمانيا، حيث كانت بولندا من أكبر ضحايا ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

الاحتجاجات بدأت بمظاهرة أمام مكتب رئيس الوزراء البولندي قبل أن يسير المحتجون إلى السفارة الأمريكية.

ارتدى بعض المحتجين ملابس تشبه ملابس سكان أمريكا الأصليين ورفعوا لافتات تنتقد ما سموه المعايير المزدوجة للولايات المتحدة.

كتب على بعض اللافتات: "أمريكا، طبقي قانون 447 لديك. أعيدي الأراضي المسروقة إلى أحفاد القبائل الأصلية".

أحد المحتجين ويدعى كاميل وينكويل (22 عاما) تساءل قائلا: "لماذا يجب علينا أن ندفع المال اليوم بينما لا يعطينا أحد شيئا؟ الأمريكيون يفكرون فقط في المصالح اليهودية وليس البولندية".

رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي عبر عن مطالب المتظاهرين في تجمع انتخابي منفصل، أمس السبت، قائلا إن البولنديين يستحقون التعويض.

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