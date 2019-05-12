إسرائيل اعتقلت 905 فلسطينيا بينهم 133 طفلا خلال شهرين

قالت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل اعتقلت 905 فلسطينيا خلال الشهرين الماضيين بينهم 133 طفلا و23 امرأة.

أصدرت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تقريرا مشتركا بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

أبرز ما جاء في التقرير

عدد أوامر الاعتقال التعسفي(الإداري) التي صدرت خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان وصلت إلى 112 أمراً.

عدد الأسرى التعسفيين (الإداريين) بلغ نحو 500 أسير.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 250 طفلاً وقاصراً في سجون مجدو وعوفر والدامون.

عدد الأسيرات وصل إلى 45 أسيرة.

عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ 5700 أسير.

تم إدخال 34 طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال شهر مارس/آذار الماضي، بينهم 20 قاصراً اعتقلتهم سلطات الاحتلال من المنازل و12 من الطرقات وواحد تم اعتقاله على حاجز عسكري وواحد بعد استدعائه.

تم إدخال 39 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال أبريل/نيسان المنصرم، بينهم 20 قاصرا اعتقلوا من المنازل و17 من الطرقات واثنان بعد استدعائهما.

إسرائيل صعدت من اعتداءاتها ضد المعتقلين خلال مارس/آذار، عقب اقتحام قواتها لسجن النقب الصحراوي، الذي شهد مواجهة شديدة بين المعتقلين والقوات التي استخدمت الرصاص والقنابل.

وصل عدد المصابين بين صفوف المعتقلين في عملية القمع إلى 120، تركزت الإصابات على الرأس والأطراف، وجزء كبير منهم أُصيب عدة إصابات، وكانت غالبيتها كسور في الرأس والأطراف والأسنان والحوض، وإصابات بليغة في العيون، حيث جرى نقل ما لا يقل عن 20 معتقلا إلى المستشفيات.

خاض ستة معتقلين فلسطينيين إضرابات فردية عن الطعام، خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان، مطالبين بإنهاء اعتقالاتهم الإدارية والإفراج عنهم، أنهى أربعة منهم إضرابهم بعد اتفاقات مع إدارة السجون على الإفراج عنهم بعد فترات مختلفة، فيما يواصل المعتقلان حسن عويوي وعودة الحروب، إضرابهما عن الطعام حتى اللحظة في ظل تدهور أوضاعهما الصحية.

إضراب مفتوح

قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان منفصل الأحد إن ثلاثة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي بينهم اثنان مضربان منذ 41 يوما فيما بدأ الثالث إضرابه قبل 18 يوما.

تستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة بين ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

اعتراف الاحتلال بالانتهاكات في السجون