CNN: البيت الأبيض مرر رقم الاتصال بترمب لإيران عبر سويسرا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن البيت الأبيض مرر رقم الهاتف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سويسرا، لمنحه إلى قادة إيران "إذا رغبوا في الاتصال به".

جاء ذلك حسب ما نقلت الشبكة عن مصدر دبلوماسي وصفته بالمطّلع، دون الكشف عن هويته.

التفاصيل:

المصدر أن "الجانب السويسري أكد للبيت الأبيض أنه لن يمنح الرقم لقادة إيران، ما لم يطلبوه".

الخميس، دعا ترمب القيادة الإيرانية إلى الجلوس والحوار معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي.

ترمب قال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "ما ينبغي عليهم فعله هو أن يتصلوا بي ونجلس.. بوسعنا التوصل إلى اتفاق.. اتفاق عادل.. كل ما نريده منهم ألا يمتلكوا أسلحة نووية.. وهذا ليس بالطلب الكبير.. وسنساعدهم في العودة إلى وضع أفضل".

لا تربط الولايات المتحدة وإيران أي علاقة دبلوماسية رسمية، فيما تمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في طهران، بحسب "سي إن إن".

أمريكا تحذر السفن التجارية

الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية قالت، الجمعة، إن إيران قد تستهدف سفنا تجارية أمريكية، بما يشمل ناقلات النفط، أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي قال فيه رجل دين إيراني بارز إن أسطولا أمريكيا يمكن "تدميره بصاروخ واحد".

الحرس الثوري الإيراني قال إن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة واستبعد وقوع أي هجوم أمريكي، وذلك بعد يوم من حث الرئيس دونالد ترمب على إجراء محادثات وتصريحه بأنه لا يستطيع استبعاد مواجهة عسكرية.

مسؤول أمريكي بارز صرح لـ"رويترز"، الجمعة، بأن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط.

القيادة المركزية الأمريكية قالت إن حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، التي أرسلتها إدارة ترمب إلى الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت قناة السويس يوم الخميس، كما وصلت قاذفات أمريكية من الطراز بي-52 إلى قاعدة أمريكية في قطر.

وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء نقلت عن رجل الدين البارز آية الله يوسف طبطبائي نجاد قوله في مدينة أصفهان في وسط البلاد "أسطولهم ذو المليار (دولار) يمكن تدميره بصاروخ واحد".

بينما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن يد الله جواني نائب قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية قوله "لن نجري محادثات مع الأمريكيين. لن يجرؤ الأمريكيون على القيام بعمل عسكري ضدنا… أمتنا.. ترى أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها".

آلاف الإيرانيين شاركوا في مسيرات، الجمعة، للتعبير عن دعمهم لقرار الحكومة تقليص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.

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