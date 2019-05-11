عقب تفجيرات الكنائس: مسلمو سريلانكا خائفون ومستاؤون

تقول جماعات مسلمة إنها تلقت عشرات الشكاوى من أنحاء سريلانكا عن مسلمين تعرضوا لمضايقات في عملهم بما في ذلك في مكاتب حكومية ومستشفيات ووسائل النقل العام منذ تفجيرات عيد القيامة.

وألقت الحكومة مسؤولية التفجيرات على جماعتين محليتين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجمات التي أودت بحياة المئات.

تهديدات بالثأر

في مدينة نيجوبو، حيث قُتل أكثر من مئة شخص في كنيسة سانت سيباستيان خلال قداس عيد القيامة، قال كثير من اللاجئين الباكستانيين إنهم فروا بعد تهديدات بالثأر من سكان.

يبدو الآن أن الغضب من المسلمين ينتشر. ووقع اشتباك عنيف يوم الأحد بين سكان مسلمين ومسيحيين بعد خلاف مروري.

عزز من الشعور بعدم الثقة حظر النقاب وتفتيش المنازل الذي تجريه قوات الأمن في الأحياء التي تقطنها أغلبية مسلمة في أنحاء البلاد.

تقول الحكومة إنها على دراية بالتوترات بين الطوائف المختلفة وتراقب الوضع عن كثب.

المتطرفون البوذيون

يمثل المسلمون قرابة 10 في المئة من سكان سريلانكا، الذين يبلغ عددهم 22 مليونا وأغلبهم بوذيون. وعانت الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي من حرب أهلية استمرت عقودا بين انفصاليين من أقلية التاميل وأغلبها من الهندوس والحكومة التي يهمين عليها السنهال البوذيون.

سحقت الحكومة التمرد قبل نحو عشر سنوات.

في السنوات القليلة الماضية، أذكى المتشددون البوذيون بقيادة منظمة (بودو بالا سينا) أو القوة البوذية العداوة ضد المسلمين قائلة إن التأثيرات القادمة من الشرق الأوسط جعلت مسلمي سريلانكا أكثر تحفظا وعزلة.

العام الماضي، دُمر العشرات من المساجد والمنازل والمشاريع التجارية المملوكة لمسلمين في أعمال شغب لجموع من البوذيين استمرت ثلاثة أيام في كاندي وهي منطقة مرتفعة في وسط البلاد كانت تعرف بتنوعها وتسامحها.

اندلع العنف في كاندي بسبب هجوم على سائق شاحنة بوذي من قبل أربعة رجال مسلمين بعد نزاع مروري. وتوفي السائق لاحقا متأثرا بجراحه.

قال روان وييجوارديني الوزير في وزارة الدفاع السريلانكية لرويترز إن الحكومة تتخذ إجراءات لكبح التطرف لكنه أقر بأن التوترات الطائفية تمثل مبعث قلق كبير.

تقديرات رسمية تشير إلى أن عدد مسلمي سريلانكا يبلغ 10%

مقاطعة متاجر المسلمين

في باتيكالوا، وهي مدينة في شرق البلاد ذات أغلبية مسيحية وهندوسية وهاجم فيها انتحاري من بلدة مجاورة كنيسة إنجيلية ضمن هجمات عيد القيامة، دعت مجموعة من التاميل لمقاطعة المتاجر التي يديرها المسلمون.

بلدة كاتانكودي المجاورة ذات الأغلبية المسلمة هي مسقط رأس الداعية زهران هاشم، المزعوم أنه الرأس المخطط لهجمات عيد القيامة، والانتحاري الذي استهدف كنيسة في باتيكالوا.

ذكر منشور مكتوب بالحبر الأحمر وزعته جماعة تحمل اسم (شباب التاميل، الإقليم الشرقي) "إن كنتم تتحلون بأية كرامة امتنعوا عن الشراء من متاجر المسلمين".

قال محمد خليل نائب رئيس رابطة التجار في باتيكالوا إن العمل تراجع في نحو 250 متجرا يملكهم مسلمون في المدينة وسيضطر بعضها للإغلاق ما لم تنتعش المبيعات.

ضحايا تفجيرات سريلانكا

تحذيرات مسبقة