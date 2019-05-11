شاهد: فلسطين وإس-400 وعودة السوريين حديث أردوغان في إفطار السفراء

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، دول العالم كافة إلى التعاطي بمزيد من الحساسية والاهتمام مع قضية فلسطين والقدس.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان ألقاها خلال مأدبة إفطار مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى أنقرة، بمقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة.

أبرز التصريحات:

إننا ندعو كافة الدول للتعامل بحساسية أكبر تجاه قضية فلسطين والقدس وإبداء مواقف فاعلة في هذا الصدد.

هناك دول أقدمت خلال العامين الأخيرين على عدة خطوات بشأن القدس تتعارض مع القانون الدولي وتتجاهل مكانتها المقدسة.

تركيا تعارض كافة المبادرات التي من شأنها إلحاق الضرر بمبدأ "حل الدولتين".

تركيا أعربت عن موقفها حول القضية الفلسطينية للعالم بأسره، من خلال استضافتها قمتين طارئتين لمنظمة التعاون الاسلامي أثناء توليها للرئاسة الدورية للمنظمة.

عودة السوريين إلى ديارهم

حول مستجدات الأوضاع في سوريا، أوضح أردوغان أن بلاده ستوفر قريبا إمكانية عودة 4 ملايين لاجئ إلى منازلهم "عقب تطهير مناطق سورية أخرى محاذية لحدودنا من الإرهابيين".

الرئيس التركي أعرب عن استيائه من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيمات وصفها بـ"الإرهابية" في سوريا.

أردوغان أوضح "يُجري تزويد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا بالسلاح والعتاد عبر عشرات آلاف الشاحنات وبالمجان، في الوقت الذي نحاربها فيه".

أردوغان شدد على أنه لا يمكن تبرير دعم تلك التنظيمات بالقول إنها "ليست إرهابية بل منظمات عادية"، وإلا فإن العالم سيتحول إلى مكان لا يشعر فيه أحد بالأمان والطمأنينة في المستقبل القريب.

"إس-400"

الرئيس التركي تطرق إلى تلويح واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة، على خلفية شراء صفقة منظومات الدفاع الجوية "إس – 400" من روسيا.

أردوغان: لا يمكن أن نتفهم الحديث عن فرض عقوبات ضدنا من قبل حلفائنا، ونحن عضو وشريك استراتيجي في حلف شمال الأطلسي.

تركيا في 2017، شراء منظومة "إس-400" من روسيا، عقب تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.

تزعم الولايات المتحدة أن صواريخ "إس-400" الروسية، ستشكّل خطرًا على أنظمة "الناتو" باعتبار تركيا عضوا فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارا.

المسلمون وخطابات الكراهية

في شأن آخر، قال أردوغان إن المسلمين أكبر ضحية للمعاملة المجحفة والأحكام المسبقة والتمييز والتعصب وخطابات الكراهية على مستوى العالم.

أردوغان: رغم كل جهودنا التي نبذلها إلا أننا نرى تواصل المواقف مزدوجة المعايير تجاه محاربة الإرهاب والتيارات المتطرفة الصاعدة.

أردوغان أردف مخاطبا السفراء الحضور: دعوّنا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى اعتماد 15 مارس/آذار من كل عام، يوما للتضامن ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا، وننتظر دعم بلدانكم لتحقيق دعوتنا.

الرئيس التركي أعرب أيضا عن أسفه لعدم التمكن حتى اليوم من تهدئة الآلام في اليمن وليبيا وأفغانستان والصومال وميانمار، بأي شكل من الأشكال.

التنقيب في قبرص

أردوغان قال إن "الاستقرار في قبرص وشرق المتوسط لن يكون ممكنا إلا باحترام حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية".

يشار أن تركيا أرسلت نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سفينة "فاتح" الوطنية للقيام بأعمال تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه المتوسط.

خلال زيارته الأخيرة إلى قبرص التركية، في 4 مايو/ أيار الجاري، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن سفن التنقيب التركية بدأت أنشطتها في مناطق بمحيط الجزيرة سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها.

قصف الأناضول