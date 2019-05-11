تقارير استخبارية: إيران تحرك صواريخها الـ "كروز" و"البالستية"

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن تقاريراستخبارية تأكيدها أن إيران تحرك صواريخ بالستية قصيرة المدى وصواريخ كروز على متن قوارب صغيرة للحرس الثوري الإيراني في الخليج.
وأضافت الشبكة أن الجيش الأمريكي يعتقد أنه يمكن إطلاق الصواريخ من على متن هذه القوارب الصغيرة.
وتأتي تصريحات شاناهان غداة إعلان واشنطن وصول أربع قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52" إلى الشرق الأوسط، إثر ورود "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني"، بحسب ما تقول الإدارة الأمريكية.
كما تأتي بعد أن أكد المتحدث باسم القيادة المركزية في القوات الأمريكية، القبطان بيل أوربان أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات أبراهام لنكولن عبرت قناة السويس في التاسع من الشهر الحالي، وأنها تقوم بمهامها حاليا دفاعا عن القوات والمصالح الأمريكية كجزء من القيادة المركزية.
وأضاف المتحدث أن قوة المهمات الخاصة بقاذفات سلاح الجو قد بدأت بدورها مهمتها في منطقة عمليات القيادة المركزية.
ونشر الأسطول الأمريكي فيديو يرصد قيام مقاتلاته الحربية على متن حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" بطلعات جوية من سطحها، كما يرصد القوة الضاربة للسفينة الحربية العملاقة.
ولا توجد أية علاقات دبلوماسية بين أمريكا وإيران منذ عام 1998.
وترعى سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران، كما تؤمن جنيف قناة اتصال دبلوماسية بين البلدين؛ وقد تم التفاوض على أجزاء كبير من الاتفاق النووي الإيراني في سويسرا.
وسبق للرئيس الإيراني حسن روحاني أن قال، في نهاية العام الماضي، إن الولايات المتحدة قامت بـ 11 محاولة لبدء مفاوضات مع بلاده خلال العامين الماضيين، قوبلت جمعيها بالرفض من قبل طهران.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال ترمب إنه مستعد لمقابلة روحاني من دون شروط مسبقة لمناقشة كيفية تحسين العلاقات، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، قائلا: "إذا أرادوا أن نلتقي، فسنلتقي".