اليمن: الحوثيون يبدأون الانسحاب من الحُديدة والحكومة تعده تحايلا

قال المكتب السياسي للحوثيين في اليمن إن خطوة إعادة انتشار قواتهم في الموانئ الثلاثة، الصليف ورأس عيسى والحديدة، تعكس ما دعاه حرص الجماعة وجديتها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

التفاصيل:

طالب المكتب السياسي للحوثيين الأمم المتحدة بضرورة الضغط على التحالف السعودي الإماراتي لاتخاذ خطوات مماثلة.

في المقابل قال رئيس اللجنة الحكومية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحُديدة اللواء صغير بن عزيز، إن أية عملية أحادية من دون رقابة تعتبر تحايلاً ومسرحية هزلية، كسابقتها، حسب تعبيره.

في السياق ذاته قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إن التقارير التي تفيد ببدء انسحاب الحوثيين بإشراف أممي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى هي إشارات مشجعة في بلد يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

أضاف هانت في "تغريدة" على "تويتر" أن ما يحدث هو أمر حيوي.

شكر هانت في "تغريدة" أخرى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على جهوده المتواصلة.

قال إنه يبدو أن إنجاز إعادة الانتشار المتبادل للقوات يقترب، وأن ذلك خطوة أساسية لإنهاء الحرب التي وصفها بالوحشية.

قال السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون إن المتهكمين اليمنيين الذين ينتقدون كل ما يفعله الطرف الآخر حتى لو كان إيجابياً، والذين يقولون إن الأمم المتحدة ساذجة يقولون إن الحل الوحيد هو الحرب الدائمة.

أضاف أرون في "تغريدة" على "تويتر" أن لديه ثقة أكبر في اليمنيين، وأنه يعتقد أنهم يستطيعون العيش معاً في سلام وأمن.

ما هي تفاهمات محادثات ستوكهولم:

كانت جماعة الحوثي والقوات الحكومية قد توصلتا إلى تفاهمات في محادثات ستوكهولم، تقضي بإعادة انتشار القوات التابعة لهما في الحديدة على عدة مراحل.

طرفا الأزمة اليمنية وبرعاية أممية اتفقا على بندين أساسيين بشأن انسحاب القوات المتحاربة من مدينة الحديدة.

المرحلة الأولى نصت على انسحاب القوات التابعة لجماعة الحوثي من مينائي الصليف ورأس عيسى 5 كيلومترات.

المرحلة الثانية وحسب خطة إعادة الانتشار فقد نصت على انسحاب القوات الحكومية وقوات الحوثي بمسافة موازية للمرحلة الأولى.

نصت على تسليم خرائط بالألغام المزروعة إلى رئيس لجنة إعادة الانتشار.

حددت الخطة كذلك 7 أيام كحد أقصى لإنجاز هذه المرحلة من الاتفاق بينما ظلت مسألة عودة السلطات المحلية والأمنية لإدارة موانئ الحديدة، العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاق وهو أمر لم يحسم بعد.

الحوثيون يبدؤون الانسحاب: