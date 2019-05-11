أكثر من 10 ملايين نازح جراء النزاعات في 2018

أجبرت النزاعات أكثر من عشرة ملايين شخص على الفرار من منازلهم للعيش في أماكن أخرى داخل بلدانهم العام الماضي (2018) ليبلغ إجمالي عدد النازحين داخليا جرّاء العنف مستوى قياسيا.

مستوى غير مسبوق

يرفع الرقم الجديد إجمالي عدد النازحين داخليا جرّاء العنف إلى 41.3 مليون، وهو مستوى غير مسبوق، بحسب تقرير لمركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النروجي للاجئين.

الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، قال للصحفيين في جنيف "إنه رقم مذهل، يتطلب الأمر عنفا شديدا للغاية وخوفا من الكوارث لإجبار عائلة على مغادرة منزلها وأرضها وأملاكها ومجتمعها".

نازحو القتال والتهجير

التقرير الذي صدر الجمعة، أشار إلى أن 28 مليون شخص نزحوا في 2018 ويشمل هذا العدد أولئك الذين هُجروا بفعل الكوارث الطبيعية والنزاعات على السواء.

10.8 ملايين من النازحين العام الماضي فرّوا من النزاعات، علما بأن الصراعات في جمهورية الكونغو الديموقراطية وسوريا إضافة إلى التوترات الطائفية في إثيوبيا والكاميرون ونيجيريا تسببت بمعظم حالات النزوح.

يعتبر عدد الأشخاص الذين يعيشون كنازحين حاليا أعلى بكثير من نحو 25 مليونا فرّوا عبر الحدود كلاجئين.

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الدول التي بها أكثر حالات النزوح