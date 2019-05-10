وزير الخارجية الفلسطيني: أمريكا تصوغ خطة استسلام لا اتفاق سلام

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام اجتماع في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تصوغ على ما يبدو خطة لاستسلام الفلسطينيين لإسرائيل وليس اتفاقا للسلام.

تصريحات المالكي جاءت خلال الاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أبرز تصريحات المالكي

الفلسطينيون لا يملكون رفاهية عدم الانخراط في أي جهود للسلام لكن جهود الإدارة الأمريكية لا يمكن وصفها بجهود للسلام ولا ترقى إلى ذلك مع الأسف.

كل شيء يشير حتى الآن إلى أنها ليست خطة للسلام لكنها شروط للاستسلام.

لا يوجد أي قدر من المال يمكنه أن يجعل هذا مقبولا.

هناك من يرى أن الأمريكيين ربما يقدمون ما يفاجئ الجانب الفلسطيني.. لكن الفلسطينيين كانوا سيشعرون بتفاؤل أكبر ما لم يتجاهل الأمريكيون المطالب الفلسطينية وما لم يغضوا الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية وما لم يعملوا على إسكات أي حديث عن أساسيات السلام.

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