واشنطن تجدد استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية

جددت الولايات المتحدة، الجمعة، استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية، رغم إجراء الأخيرة مناورات دفاعية ضخمة مرتين في أقل من أسبوع.

جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون، عقب لقائه في سيول وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-وا، وفق بيان للأخيرة.

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البيان الذي نقلته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" نقل عن بيغون قوله إن "الباب ما زال مفتوحا أمام بيونغيانغ للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية".

جاء في نص البيان "بينما نقيم المرحلة الحالية على أنها منعطف حاسم للغاية لاستمرار التواصل والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أكد الممثل الأمريكي بيغون أن الباب يبقى مفتوحا أمام كوريا الشمالية للعودة إلى المفاوضات النووية".

أجرت بيونغيانغ "اختبارين لمقذوفات" منذ الأسبوع الماضي في جو من التوتر ساد العلاقات بين الجارتين الكوريتين.

تعد هذه المرة الثانية التي تعرب فيها واشنطن عن استعدادها للحوار مع بيونغيانغ خلال أسبوع.

الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد تجربة بيونغيانغ إطلاق مقذوف صاروخي "مازلنا نعتزم التفاوض على حل جيد مع كوريا الشمالية لحملها على نزع سلاحها النووي".

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