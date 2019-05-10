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سياسة|تونس

مصرع 70 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

تم إنقاذ 16 آخرين كانوا على متن القارب الذّي يرجح أن يكون انطلق من ليبيا
تم إنقاذ 16 آخرين كانوا على متن القارب الذّي يرجح أن يكون انطلق من ليبيا
10/5/2019

لقي 70 مهاجرا إفريقيا غير نظامي مصرعهم، الجمعة، قبالة السواحل التونسية إثر غرق قارب كان يقلهم.

التفاصيل
  • قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه "تم تسجيل وفاة 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، قبالة المياه الإقليمية وعلى مستوى محافظة صفاقس"، جنوبي البلاد.
  • وفق المصدر ذاته، تم إنقاذ 16 آخرين كانوا على متن القارب الذّي يرجح أن يكون انطلق من ليبيا.
  • تمت عملية الإنقاذ عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.
  • لا يزال انتشال الجثث متواصلا، من قبل قوات البحرية؛ وهو ما يجعل عدد الوفيات المسجلة مرشحا للارتفاع.
  • من المنتظر أن يتم نقل الجثث إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، فيما لم تتوفر بعد معطيات عن الجهة التي ستتولى استقبال الناجين.
  • تستغل شبكات لتهجير الأشخاص الوضع المتأزم في ليبيا لإيصال مهاجرين غير نظاميين نحو إيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
  • تزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية عبر تونس، منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظمي هذه الهجرة غير الشرعية.
  • أظهرت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع للرئاسة التونسية) مؤخّرا، أن السلطات التونسية تمكّنت من إيقاف حوالي 20 ألف مهاجر غير شرعي خلال 7 سنوات.
المصدر : وكالات
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