قيادي بالحرس الثوري: أمريكا لن تجرؤ على شن حرب ضد إيران

قال المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني العميد يد الله جواني إن الولايات المتحدة لن تجرؤ على شن أي عمل عسكري ضد إيران.

أبرز تصريحات جواني التي نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية:

طهران لن تجري مفاوضات مع واشنطن.

العقوبات الأمريكية وقرع طبول الحرب لا تخيف إيران، ولن تدفعنا إلى تحقيق ما يريده ترمب.

فشل الولايات المتحدة من صناعة الفوضى داخل إيران وخلق أحداث تدفع نحو انهيار البلاد هو ما دفع الرئيس ترمب للحديث عن المفاوضات وبأنه مستعد للجلوس إلى الطاولة مع الايرانيين.

الأمريكيون مصابون باضطراب وعصبية بسبب اليأس الذي يعانون منه بعد استخدام كل ما لديهم من قوة لتحطيم مقاومة الشعب الإيراني طيلة 40 عاماً.

شاهدنا خلال العام الجاري بأنهم وضعوا حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية من جهة ومن جهة أخرى أرسلوا حاملة طائرات إلى المنطقة وانتهجوا نوعاً من أدبيات الحرب.

خفض إيران تعهداتها في الاتفاق النووي بشكل يومي، يعتبر هذا مؤشر على ان الشعب الايراني قد اختار طريق المقاومة.

من جهته حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران، من أنه سيكون هناك "رد سريع وحاسم" على أي هجوم على الولايات المتحدة أو مصالحها أو مواطنيها.

أبرز تصريحات بومبيو:

لا يجب على إيران أن تخطئ تفسير ضبط النفس الذي نتحلى به حتى هذه اللحظة بأنه افتقار للعزم.

الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا واضحين في أنهم لا يسعون إلى الحرب، لكن الخيار التلقائي

للنظام الإيراني في الماضي كان العنف.

الرئيس دونالد ترمب "يتطلع يوم ما إلى لقاء قادة إيران من أجل التوصل إلى اتفاق، والأهم من ذلك اتخاذ خطوات لمنح إيران المستقبل الذي تستحقه.

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