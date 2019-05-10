قطر تدعو السعودية لإزالة العراقيل أمام الحجاج والمعتمرين

دعت الدوحة، السعودية إلى إزالة كافة "العراقيل" أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من مواطنين أو مقيمين بقطر لأداء العمرة في رمضان أو الحجّ مع اقتراب موسمه.

وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في بيان الخميس، السلطات السعودية بتقديم "كافة التسهيلات" أسوةً بما يتمّ تقديمه لبقية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية.

أبرز ما ورد في بيان الأوقاف القطرية:

العراقيل تحول بين مواطني قطر والمقيمين على أرضها وزيارة بيت الله الحرام.

الرحلات الجوية المباشرة من الدوحة إلى جدة لا يزال غير مسموح بها لجميع خطوط الطيران.

استمرار إغلاق السعودية المنفذ البري الوحيد أمام ذوي الدخل المحدود أو الذين يتعذّر عليهم السفر جوّا ممن يريدون زيارة بيت الله الحرام.

السلطات السعودية لا تسمح لحملات العمرة والحجّ القطرية بالدخول وأخذ التصريحات اللازمة أسوة بحملات جميع الدول الأخرى.

هذا يعني عدم قدرتها على تأمين سلامة وأمن وصحة المعتمرين والحجاج الأمر الذي يشكّل تحديا كبيرا، خاصةً في حالة النساء وكبار السن والمرضى.

حذّرت من التحريض الإعلامي الممنهج ضد القطريين وما قد يترتب على ذلك من مخاطر.

جددت دعوتها للسلطات السعودية إلى مراجعة هذه "الإجراءات التمييزية" ضدّ القطريين ومن يرتبط بقطر.

حثتها على "تغليب الحسّ بالمسؤولية الدينية وعدم تسييس شعائر الله سبحانه وتعالى.

رد سعودي:

السعودية قالت الثلاثاء إنها ترحب بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.

السلطات السعودية قالت إنها خصصت رابطا إلكترونيا لتسجيل المعتمرين القطريين، على أن يكون إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

غير أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قالت الأربعاء، في بيان، إن إعلان السلطات السعودية فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من قطر، "صوريا وغير كاف".

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