فايز السراج: ليبيا لا تحتمل طاغية آخر

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالا لرئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بعنوان: "ليبيا لا تحتمل طاغية آخر".

أبرز ما ورد في مقال السراج:

منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011، كافحت ليبيا من أجل تحقيق السلام، ولم تحقق مكاسب حقيقية إلا في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

بينما كانت الحكومة تعدّ لإجراء انتخابات عامة والتمهيد لحكم ديمقراطي، ها هي تقاتل ديكتاتورا عسكريا طموحا، يتلقى مساعدات من جهات خارجية.

بدلا من التفرّغ للرخاء والاستقرار، تسبّب هجوم حفتر في قتل مئات الليبيين وتشريد عشرات الآلاف مع احتمال فرار آلاف آخرين إلى أوربا.

لمنع حرب دموية ستكون تأثيراتها عالمية، يقول السراج، تحتاج ليبيا إلى مساعدة الولايات المتحدة لمنع الدول الأخرى من التدخل في شؤونها.

ليبيا جاهزة لاستقبال الديمقراطية ولن تقبل بديكتاتور عسكري آخر على غرار القذافي.

حفتر تجاوزه الزمن:

المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الليبي، مهند يونس، قال إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر "تجاوزه الزمن، ولن يكون له أي دور في العملية السياسية في المستقبل".

يونس، في مقابلة مع وكالة الأناضول، قال إن الحوار السياسي "سيكون مع شركاء الوطن على اختلاف توجهاتهم، إلا أنهم جميعا يتطلعون لبناء دولة مدنية تقوم على الحريات والتداول السلمي للسلطة، وليس فيها مكان لحكم الفرد".

يونس أضاف أن "الأساس الجديد للحوار السياسي، يتمثل في أنه لا تفاوض مع حفتر (الذي يقود قوات الشرق)، لأن المجلس الرئاسي والحكومة (المعترف بها دوليا)، لم تعد تعتبره شريكا في أي مفاوضات سياسية.

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