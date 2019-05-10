شاهد: عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى بعد أن خففت إسرائيل القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.

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دائرة أوقاف القدس: حوالي 180 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب: "وصل حوالي مئة وثمانين ألف مصل إلى المسجد الأقصى رغم الحواجز والانتشار الأمني الكبير".

الخطيب: انتهت الصلاة على خير داخل الأقصى وباحاته وقمت بتفقد كل المرافق من مراكز إسعاف ومراكز خدمات أخرى للمصلين.

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول إلى المسجد الأقصى من دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر حواجز ضخمة مقامة على مداخل المدينة.

المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية في بيان: الشرطة نشرت وعززت قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية وفي أزقة البلدة القديمة.

المتحدث: الشرطة أكملت استعداداتها بمناسبة شهر رمضان للسماح بحرية العبادة لعشرات الآلاف من المسلمين للصلاة والحفاظ على النظام والأمن.

دعت الشرطة جميع المصلين للاحتفال بشهر رمضان والامتثال لتعليمات رجال الشرطة في الميدان حفاظاً على النظام، مؤكدة أنها ستعامل "بحزم كل من يحاول زعزعة الاستقرار".

كميل أبو ركن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في تغريدة على تويتر: ما يقارب من 68 ألفا من سكان الضفة الغربية دخلوا القدس عبر المعابر المختلفة المؤدية إليها.

أ ف ب: أعداد هائلة من المصلين جاؤوا من مدن شمال الضفة الغربية عبروا معبر قلنديا إلى مدينة القدس الشرقية.

الوكالة: سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة منذ سنوات بتواجد عناصر من الشرطة الفلسطينية ومن الارتباط الفلسطيني داخل معبر قلنديا للمساهمة في تسهيل عملية مرور المصلين، وفُتح مسلك خاص للمسنين للمرور بالكراسي المتحركة، بمساعدة متطوعين من الاسعاف الفلسطيني.

الشيخ محمد سليم في خطبة صلاة الجمعة: "أيتها الجموع المحتشدة في المسجد الأقصى ورحابه الذي جئتم اليه اليوم مرابطين لتؤكدوا للعالم أجمع أنكم لن تفرطوا في مسرى رسولكم صلى الله عليه وسلم".

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