تقرير دولي: مطار حمد أفضل مطارات العالم والقطرية أفضل شركة طيران

كشف تقرير لمنظمة "إير هلب" المتخصصة في حقوق المسافرين وتقييم المطارات، أن مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة قد حل في المركز الأول باعتباره أفضل مطار في العالم للعام 2019.

كما تصدرت شركة الخطوط القطرية قائمة أفضل شركات الطيران في العالم.

التفاصيل:

صنفت المنظمة المطارات على أساس ثلاثة عوامل: الأداء في الوقت المحدد، وجودة الخدمة، وخيارات الطعام والتسوق.

أعطت المنظمة العامل الأول المتعلق بالانضباط في المواعيد 60٪ من نقاط التقييم، بينما منح معيارا جودة الخدمة وخيارات الطعام والتسوق 20٪ لكل منهما.

المنظمة اعتمدت في التقييم على بيانات حصلت عليها الشركات التي تتعامل مع المطارات، إضافة إلى استطلاع رأي أجرته بين 40 ألف مسافر في 40 دولة خلال عام 2018، فضلا عن قاعدة بياناتها الخاصة.

جاء مطار حمد الدولي في المركز الأول، وفقا لهذا التقييم، تلاه مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان، ثم مطار أثينا الدولي في اليونان.

قالت المنظمة إن المطارات الثلاثة حافظت على المراكز الأولى منذ بدأت إير هلب إجراء هذا التقييم عام 2015.

أفضل مطارات العالم في 2019:

مطار حمد الدولي، قطر.

مطار طوكيو هانيدا الدولي، اليابان.

مطار أثينا الدولي، اليونان.

مطار ألفونسو بينا الدولي، البرازيل.

مطار غدانسك ليك واليسا، بولندا.

مطار شيريميتييفو الدولي، روسيا.

مطار شانغي، سنغافورة.

مطار راجيف غاندي الدولي، الهند.

مطار تينيريف الشمالي، إسبانيا.

مطار فيراكوبوس كامبيناس الدولي، البرازيل.

أسوأ المطارات:

أما أسوأ المطارات في العالم لعام 2019 فقد جاءت وفق الترتيب التالي في التقرير الذي شمل 132 مطارا حول العالم:

المركز 123: مطار لندن غاتويك، بريطانيا.

المركز 124: مطار بيلي بيشوب تورنتو سيتي، كندا.

المركز 125: مطار بورتو، البرتغال.

المركز 126: مطار باريس أورلي، فرنسا.

المركز 127: مطار مانشستر، بريطانيا.

المركز 128: مطار مالطا الدولي، مالطا.

المركز 129: مطار هنري كواندا الدولي، رومانيا.

المركز 130: مطار إيندهوفن، هولندا.

المركز 131: مطار الكويت الدولي، الكويت.

المركز 132: مطار لشبونة بورتيلا، البرتغال.

أفضل شركات الطيران:

تقييم منظمة "إير هيلب" تضمن أيضا تصنيفا لأفضل شركات الطيران وأسوأها حول العالم.

التصنيف شمل 72 شركة طيران حول العالم.

صنفت المنظمة شركات الطيران وفقا لثلاثة معايير متساوية هي: الأداء في الوقت المحدد، وجودة الخدمة، ومعالجة طلبات العملاء.

للعام الثاني على التوالي، احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الأولى.

وفقا للتقرير فقد جاء تقييم شركات الطيران كالتالي:

الخطوط الجوية القطرية (حصلت على تقييم 84٪ لمعيار تقييم الأداء في الوقت المحدد)

أمريكان إيرلاينز الأمريكية.

إيرومكسيكو المكسيكية.

الخطوط الجوية الاسكندنافية.

الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس.

شركة لاتام التشيلية.

ويست جيت الكندية.

لوكسير، لوكسمبورغ.

الخطوط الجوية النمساوية.

طيران الإمارات.

أما أسوأ 10 شركات طيران بين 72 شركة شملها التقرير فجاءت كالتالي: