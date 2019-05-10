استشهاد فلسطيني وإصابة 30 آخرين خلال مسيرات العودة

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 30 آخرون، مساء الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية، شرقي قطاع غزة.

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