استشهاد فلسطيني وإصابة 30 آخرين خلال مسيرات العودة

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 30 آخرون، مساء الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية، شرقي قطاع غزة.
التفاصيل
- قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها إن "الشاب عبد الله عبد العال (24 عاما) استشهد جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة رفح".
- أوضحت الوزارة كذلك، أن 30 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال ومُسعف، أصيبوا بجراح مختلفة شرقي القطاع جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين"، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.
- شارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار 2018.
- يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
- قالت متحدثة باسم جيش الاحتلال إن القوات فتحت النار عندما اقترب بعض المحتجين من السياج الحدودي المحصن مشيرة إلى أن عدد المحتجين الفلسطينيين بلغ نحو ستة آلاف.
- يزور وفد أمني مصري القطاع لدعم التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة وفي مقدمتها حركة حماس.
- جاءت الزيارة بعد تصعيد في القتال مطلع الأسبوع استشهد فيه 29 فلسطينيا إضافة إلى أربعة إسرائيليين.
- يطالب المحتجون بإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على القطاع. كما يريدون أيضا أن يكون للفلسطينيين حق العودة إلى الأرض التي فرت منها أسرهم أو أُجبرت على الفرار منها أثناء قيام دولة إسرائيل عام 1948.
- طبقا لمسؤولي الصحة في غزة فإن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 200 من أبناء القطاع منذ أن بدأت "مسيرة العودة الكبرى" في 30 مارس آذار من العام الماضي. وقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني.