أمريكا تنشر المزيد من صواريخ باتريوت وتحذر من هجمات إيرانية

قالت السلطات الأمريكية إن إيران قد تستهدف سفنا تجارية أمريكية، بما يشمل ناقلات نفط، أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط.

التفاصيل:

الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية قالت في مذكرة نشرت الخميس إن احتمالات اتخاذ إيران أو القوى التابعة لها في المنطقة إجراءات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها تزايدت منذ بداية مايو/ أيار الجاري.

الإدارة أضافت أن تلك المصالح تشمل البنية التحتية لإنتاج النفط، بعد أن هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو ثلث الخام المنقول بحرا في العالم.

المذكرة: إيران ووكلاؤها قد يردون باستهداف السفن التجارية، بما يشمل ناقلات النفط، أو السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أو الخليج.

المذكرة: التقارير تشير إلى جاهزية إيرانية متزايدة لتنفيذ عمليات هجومية ضد القوات والمصالح الأمريكية.

الإدارة دعت السفن التي ترفع العلم الأمريكي إلى التواصل مع الأسطول الخامس، الذي يتولى حماية السفن التجارية في المنطقة، قبل يومين على الأقل من الإبحار عبر مضيق هرمز.

نشر باتريوت