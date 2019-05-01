وزير العدل الأمريكي: مولر أبدى قلقه من موجزي حول تقريره

دافع وزير العدل الأمريكي ويليام بار عن قراره تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تهمة عرقلة سير العدالة خلال شهادته الأربعاء أمام الكونغرس بشأن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.
تحت ضغط من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس، قال بار إن المحقق الخاص روبرت مولر أبدى قلقه مما توصلت إليه في الموجز حول تقريره.
ودافع بار الأربعاء عن قراره تبرئة ترمب من تهمة إعاقة سير العدالة من خلال تعطيل تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
وجه بار انتقادات لمولر في وجه أسئلة حادة من أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قائلا إنه لا يعرف سبب عدم توصل مولر إلى استنتاج نهائي بشأن إعاقة ترمب لإنفاذ العدالة.
أبرز تصريحات وزير العدل الأمريكي
- رسالة مولر لي أوضحت قلقه مما توصلت إليه أنا في الموجز الذي أعددته بشأن تقريره.
- رأيت أن المصلحة العامة كانت تقتضي عدم نشر التقرير كاملا.
- تحقيق مولر استنتج عدم وجود أي تعاون بين أي من مساعدي ترمب وروسيا.
- لم نفهم لماذا لم يصل المحقق مولر إلى استنتاج نهائي بشأن إعاقة ترمب لإنفاذ العدالة.
- أنا ونائبي حددنا أربعة أنواع من المواد الأمنية الحساسة التي يتعين حجبها في تقرير مولر.
- معظم ما تم حجبه في تقرير مولر كان في الجزء الأول المتعلق باحتمال تدخل روسيا بالانتخابات.
- أدعم أي جهود لمنع أي تدخل روسي محتمل في أي انتخابات أمريكية مقبلة.
- مولر قام بعمل ممتاز في تحقيقه الخاص بالتدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية.
- ما زال هناك احتمال لتدخل روسي محتمل في الانتخابات المقبلة وأدعم أي جهد لمنع ذلك.
انتقادات حادة
- اتهم أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة وزير العدل الأمريكي بمحاولة حماية ترمب.
- وجهت السناتور ديان فينشتاين، أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة القضائية، أسئلة حادة لوزير العدل الأمريكي.
- السناتور فينشتاين: تقرير مولر تضمن عشر محاولات من الرئيس ترمب لتضليل الشعب وإعاقة إنفاذ العدالة.
- السناتور فينشتاين: تقرير مولر تضمن عشر مناسبات تثبت أن الرئيس ترمب أعاق إنفاذ العدالة.
- السناتور فينشتاين: تقرير مولر أشار إلى أن هناك أدلة على أن حملة ترمب استفادت من التدخل الروسي في الانتخابات.
رسالة مولر
- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مولر وجه رسالة إلى وزير العدل الأمريكي اعترض فيها على تعامله مع نتائج التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
- الصحيفة: مولر أعرب في رسالته في 27 من مارس/ آذار الماضي، عن امتعاضه من تجاهل ما توصل إليه من أدلة بشأن فرضية عرقلة الرئيس الأمريكي للعدالة، ومحاولة تقديم تقريره للرأي العام بصورة تبريء ترمب.
- قال مولر في رسالته إلى بار، إن تقديم أربع صفحات فقط للكونغرس تصف الاستنتاجات الرئيسة للتحقيق لم تستوعب بشكل كامل وجوهري عمل المحقق الخاص.
- اعترض مولر أيضاً في رسالته إلى بار، على محاولة تقديم تقريره للرأي العام الأمريكي باتجاه محدد.
- كان 12 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ الأمريكي قد طالبوا المفتش العام بوزارة العدل بفتح تحقيق بشأن كيفية تعامل الوزير وليام بار مع نتائج تقرير روبرت مولر.
- تساءل المشرعون عن مدى تمتع الوزير بالنزاهة الكافية للإشراف على تحقيقات في 14 واقعة جنائية وردت في تحقيق مولر.
خلفيات
- أعلن وزير العدل الأمريكي في 18 أبريل/ نيسان الماضي، أن تقرير مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 أظهر أن ترمب وحملته الانتخابية لم يتعاونوا مع الروس.
- بار قال إن تقرير المحقق الخاص لم يثبت أن أعضاء حملة ترمب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في تدخلاتها في الانتخابات.
- بار: أظهر التقرير أن البيت الأبيض تعاون بشكل تام مع المحقق الخاص روبرت مولر، وأن الرئيس ترمب لم يقم بأي خطوة لإفشال التحقيق.
- بار: البيت الأبيض تعاون بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص، ووفر حرية الاطلاع على وثائق الحملة والبيت الأبيض، ووجه كبار المساعدين إلى الإدلاء بشهاداتهم بحرية.
- بار: "في الوقت ذاته لم يقم الرئيس بأي خطوة تحول دون إطلاع المحقق الخاص على أي وثائق أو شهود لإكمال تحقيقه، ولم يستخدم أي صلاحية يمتلكها" للقيام بذلك.
- بار أكد أن محامي ترمب اطلعوا على النسخة المنقحة من التقرير في وقت سابق الأسبوع الماضي قبل نشره.
- بار: البيت البيض لم يُدخل أي تغيير على التقرير النهائي ولم يستخدم الصلاحية التنفيذية لحماية المعلومات الداخلية للبيت الأبيض.
- بار: نائب وزير العدل وأنا خلصنا إلى أن الأدلة التي أوردها المحقق الخاص غير كافية لتأكيد أن الرئيس ارتكب جريمة عرقلة سير العدالة.
- بار: تقرير مولر يورد 10 وقائع تتعلق بترمب ويقيم ما إذا كانت تصل إلى حد عرقلة مسار التحقيق.
- بار تابع قائلا إنه اختلف مع نائبه رود روزنستاين حول بعض "النظريات القانونية" لمولر عن عرقلة سير العدالة وخلصا إلى أن المحقق الخاص ليست لديه أدلة "كافية" على أن ترمب ارتكب جريمة عرقلة العدالة.
- قال بار إنه ليست هناك أدلة كذلك على أن ترمب تصرف بنية سيئة.