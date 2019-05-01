وزير العدل الأمريكي: مولر أبدى قلقه من موجزي حول تقريره

دافع وزير العدل الأمريكي ويليام بار عن قراره تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تهمة عرقلة سير العدالة خلال شهادته الأربعاء أمام الكونغرس بشأن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

تحت ضغط من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس، قال بار إن المحقق الخاص روبرت مولر أبدى قلقه مما توصلت إليه في الموجز حول تقريره.

ودافع بار الأربعاء عن قراره تبرئة ترمب من تهمة إعاقة سير العدالة من خلال تعطيل تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وجه بار انتقادات لمولر في وجه أسئلة حادة من أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قائلا إنه لا يعرف سبب عدم توصل مولر إلى استنتاج نهائي بشأن إعاقة ترمب لإنفاذ العدالة.

أبرز تصريحات وزير العدل الأمريكي

رسالة مولر لي أوضحت قلقه مما توصلت إليه أنا في الموجز الذي أعددته بشأن تقريره.

رأيت أن المصلحة العامة كانت تقتضي عدم نشر التقرير كاملا.

تحقيق مولر استنتج عدم وجود أي تعاون بين أي من مساعدي ترمب وروسيا.

لم نفهم لماذا لم يصل المحقق مولر إلى استنتاج نهائي بشأن إعاقة ترمب لإنفاذ العدالة.

أنا ونائبي حددنا أربعة أنواع من المواد الأمنية الحساسة التي يتعين حجبها في تقرير مولر.

معظم ما تم حجبه في تقرير مولر كان في الجزء الأول المتعلق باحتمال تدخل روسيا بالانتخابات.

أدعم أي جهود لمنع أي تدخل روسي محتمل في أي انتخابات أمريكية مقبلة.

مولر قام بعمل ممتاز في تحقيقه الخاص بالتدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية.

ما زال هناك احتمال لتدخل روسي محتمل في الانتخابات المقبلة وأدعم أي جهد لمنع ذلك.

انتقادات حادة

اتهم أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة وزير العدل الأمريكي بمحاولة حماية ترمب.

وجهت السناتور ديان فينشتاين، أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة القضائية، أسئلة حادة لوزير العدل الأمريكي.

السناتور فينشتاين: تقرير مولر تضمن عشر محاولات من الرئيس ترمب لتضليل الشعب وإعاقة إنفاذ العدالة.

السناتور فينشتاين: تقرير مولر تضمن عشر مناسبات تثبت أن الرئيس ترمب أعاق إنفاذ العدالة.

السناتور فينشتاين: تقرير مولر أشار إلى أن هناك أدلة على أن حملة ترمب استفادت من التدخل الروسي في الانتخابات.

رسالة مولر

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مولر وجه رسالة إلى وزير العدل الأمريكي اعترض فيها على تعامله مع نتائج التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

الصحيفة: مولر أعرب في رسالته في 27 من مارس/ آذار الماضي، عن امتعاضه من تجاهل ما توصل إليه من أدلة بشأن فرضية عرقلة الرئيس الأمريكي للعدالة، ومحاولة تقديم تقريره للرأي العام بصورة تبريء ترمب.

قال مولر في رسالته إلى بار، إن تقديم أربع صفحات فقط للكونغرس تصف الاستنتاجات الرئيسة للتحقيق لم تستوعب بشكل كامل وجوهري عمل المحقق الخاص.

اعترض مولر أيضاً في رسالته إلى بار، على محاولة تقديم تقريره للرأي العام الأمريكي باتجاه محدد.

كان 12 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ الأمريكي قد طالبوا المفتش العام بوزارة العدل بفتح تحقيق بشأن كيفية تعامل الوزير وليام بار مع نتائج تقرير روبرت مولر.

تساءل المشرعون عن مدى تمتع الوزير بالنزاهة الكافية للإشراف على تحقيقات في 14 واقعة جنائية وردت في تحقيق مولر.

خلفيات