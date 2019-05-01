بوتين يسهل إجراءات منح الجنسية الروسية لمواطني 3 دول عربية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية، لفئات محددة من مواطني سوريا وأوكرانيا والعراق واليمن وأفغانستان.

التفاصيل:

جاء في نص المرسوم "تسهيل إجراءات التقدم بطلب الحصول على جنسية روسيا الاتحادية لمواطني جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، الذين ولدوا على أراضي جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية وكانوا في السابق يحملون جنسية الاتحاد السوفيتي، وكذلك أطفالهم، بمن فيهم الأطفال المتبنون والأزواج والآباء".

المرسوم يسمح بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لمواطنين أوكرانيين، خصوصا الذين يملكون أساسا تصريح إقامة روسي.

تشمل التسهيلات أيضا الأوكرانيين غير الروس وأبناء الذين تم ترحيلهم من القرم أثناء الحقبة السوفيتية وذويهم، ومنهم على سبيل المثال تتار القرم الذين رحلوا إلى أوزبكستان عام 1944.

حسب الكرملين فيستفيد من هذه التسهيلات جميع اللاجئين وأبناؤهم وأزواجهم وآباؤهم الذين يقيمون في روسيا بشكل قانوني بعد أن كانوا يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا.

حسب المرسوم فإنه وعلى سبيل المثال باستطاعة المواطنين الأوكرانيين وأطفالهم مستقبلا، بالإضافة للأوكرانيين الذين ليس لديهم جنسية والذين غادروا شبه جزيرة القرم قبل ضمها من قبل روسيا عام 2014 الحصول بشكل أسهل على الجنسية الروسية.

جاء في المرسوم الذي وقعه بوتين، الإثنين، أن إجراءات التسريع تهدف إلى حماية "الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية".

رد أوكراني

نائب الوزير الأوكراني لـ "المناطق المحتلة مؤقتا" يوري جريمتشاك ذكر، وفقا لتقارير إعلامية، بأن الدستور الأوكراني لا يسمح بامتلاك سوى جنسية واحدة، مما يعني أن الروس الجدد مهددون بفقدان جنسيتهم الأوكرانية، مضيفا: "وأعتقد أن علينا أن نتعامل كالتالي: "إلغاء جوازاتهم وبطاقات هويتهم الأوكرانية".

تأتي هذه الخطوة بعد فترة قليلة من فوز الممثل الكوميدي الذي لا يتمتع بأية خبرة سياسية فولوديمير زيلينسكي بالرئاسة الأوكرانية هذا الشهر.

الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي أعلن فوزه بانتخابات الرئاسة الأوكرانية

لم يقدم الكرملين التهنئة للرئيس الجديد، وكان أول تصريح لبوتين بعد فوز زيلينسكي أن موسكو تفكر في تسهيل منح جميع الأوكرانيين الجنسية الروسية.

بوتين كان قد وقع في 24 أبريل/ نيسان أمرا يسمح لمن يعيشون في مناطق الانفصاليين شرق أوكرانيا بالحصول على جواز سفر روسي خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب بذلك.

بدوره وعد زيلينسكي بمنح الجنسية الأوكرانية للروس الذين "يعانون" تحت حكم الكرملين.

دانت كييف والغرب الخطوة الروسية واتهموا بوتين بالسعي لزعزعة استقرار أوكرانيا، بينما يقول ناقدون في روسيا أن هذه الخطوات ستشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الروسي الذي يعاني من مشاكل.

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