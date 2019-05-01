انقلاب فنزويلا: بومبيو يقول إن الروس أقنعوا مادورو بعدم الفرار

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان على وشك الإقلاع بطائرته هربا من الاحتجاجات التي تقودها المعارضة لكن الروس أقنعوه بالبقاء.

ماذا قال بومبيو؟

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جاءت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أمس الثلاثاء، قال فيها إن طائرة مادورو كانت على المدرج استعدادا لفرار الرئيس الفنزويلي من البلاد لكن الروس أقنعوه بأن يظل في البلاد.

قال بومبيو إن مادورو كان متوجها بطائرته إلى العاصمة الكوبية هافانا هربا من الاحتجاجات الواسعة للمعارضة أمس الثلاثاء.

لم يذكر بومبيو ما إذا كان ترمب قد طلب مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أرسل قوات روسية إلى فنزويلا الشهر الماضي، أن يتوقف عن دعم نظام مادورو أم لا.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الأوربية)

في خطاب متلفز مساء أمس الثلاثاء نفى مادورو أنه كان يعتزم مغادرة فنزويلا.

واتهم الرئيس الأمريكي كوبا بالقيام بعمليات عسكرية في فنزويلا لدعم مادورو، وهدد بفرض عقوبات صارمة على هافانا ما لم تتراجع عن ذلك.

كما دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عددا من القادة في نظام مادورو إلى الانشقاق.

وأكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن كوبا ليست لها قوات في فنزويلا، ووصف رودريغيز مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه "كاذب بشكل مرضي" وأنه "يضلل" ترمب.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون دعا عددا من القادة في نظام مادورو إلى الانشقاق(رويترز)

ما الذي يحدث في فنزويلا؟

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء، إفشال ما وصفه بمحاولة مجموعة صغيرة من العسكر المؤيّدين لخصمه زعيم المعارضة خوان غوايدو، نشر العنف في البلاد متوعّداً المتورّطين في هذه المحاولة بملاحقات قانونية.

مادورو قال إنه أمر سيء، لقد كانوا هناك في المكان الذي وقعت فيه الأحداث، وكانوا يشجعون الأمر من خلال الشبكات الاجتماعية مع أشرطة الفيديو للانقلاب على الدستور وضد المؤسسات الشرعية الموجودة في فنزويلا، وضد سلام البلاد.

مادورو: هذا الأمر لا يمكن أن يمر دون عقاب، لقد تحدثت إلى النائب العام، وعين ثلاثة مدعين عامين. وسيتم التحقيق مع جميع المتورطين في هذه الأحداث.

سخر مادورو مما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أنّه كان على وشك الفرار من بلده للعيش منفياً في كوبا لو لم تثنه روسيا عن ذلك.

مادورو: مايك بومبيو قال إن طائرة كانت جاهزة لنقلي إلى كوبا للفرار ولكنّ الروس منعوني من مغادرة البلاد. سيّد بومبيو، أرجوك، ما قلة الجدية هذه؟

في المقابل، دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في رسالة مصوّرة أنصاره إلى مواصلة التظاهر ضدّ الرئيس مادورو.

حث غوايدو الجيش أيضًا على الانضمام إلى هؤلاء الذين يطالبون بالتغيير في فنزويلا. وقال الزعيم الذي تعترف به أكثر من خمسين دولة رئيسا لفنزويلا، إن الرئيس نيكولاس مادورو لا يتمتع بدعم أو احترام الجيش.

غوايدو: نعرف الآن على وجه اليقين أن الادعاء بأن النظام يسيطر على القوات المسلحة، هو ادعاء كاذب. نعلم أن مادورو لا يحظى بتأييد أو احترام القوات المسلحة، أو شعب فنزويلا، فهو لا يحمي أحدا. ولا حلولا. على العكس، لدينا الآن فرصة للتقدم بفنزويلا.

غوايدو: لا يتمتع مادورو بدعم القوات المسلحة. اليوم هو يوم تاريخي للبلاد في بداية المرحلة النهائية من عملية الحرية. ولوقف الاستيلاء على السلطة.

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مع أحد عناصر الجيش (رويترز)

غوايدو يدعو لأكبر مسيرة:

من المتوقع أن يخرج الفنزويليون إلى الشوارع، الأربعاء، للمشاركة في مسيرة وصفها زعيم المعارضة خوان غوايدو بأنها ستكون "الأكبر" في تاريخ البلاد وذلك بعد يوم من دعوته للجيش للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

في أجرأ خطوة له حتى الآن لكسب تأييد القوات المسلحة، ظهر غوايدو في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء أمام قاعدة للقوات الجوية في كراكاس مع عشرات الأفراد من الحرس الوطني. وأثار ذلك احتجاجات عنيفة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص ولكن دون أي دلالات واضحة على حدوث انشقاق في صفوف قيادة الجيش.

غوايدو قال في رسالة مصورة نشرت على حساباته على مواقع التواصل: نعرف أن مادورو لا يحظى بدعم أو احترام القوات المسلحة.. رأينا الاحتجاج يسفر عن نتائج. علينا مواصلة الضغط.

خلفيات: