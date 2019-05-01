المحقق الخاص مولر لوزير العدل الأمريكي: تقريري لم يبرئ ترمب

وجّه المحقق الخاص روبرت مولر رسالة إلى وزير العدل وليام بار تتعلق بنتائج التحقيق الذي أعده حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

فحوى رسالة المحقق مولر:

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرسالة التي بعث بها مولر لوزير العدل الأمريكي اعترض فيها على تعامله مع نتائج التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ذكرت الصحيفة أن مولر أعرب في رسالته في 27 من مارس/ آذار الماضي، عن امتعاضه من تجاهل ما توصل إليه من أدلة بشأن فرضية عرقلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للعدالة، ومحاولة تقديم تقريره للرأي العام بصورة تبرئ ترمب.

قال مولر في رسالته إلى بار، إن تقديم أربع صفحات فقط للكونغرس تصف الاستنتاجات الرئيسة للتحقيق لم تستوعب بشكل كامل وجوهري عمل المحقق الخاص.

اعترض مولر أيضاً في رسالته إلى بار، على محاولة تقديم تقريره للرأي العام الأمريكي باتجاه محدد.

وكان 12 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ الأمريكي قد طالبوا المفتش العام بوزارة العدل بفتح تحقيق بشأن كيفية تعامل الوزير وليام بار مع نتائج تقرير روبرت مولر.

وتساءل المشرعون عن مدى تمتع الوزير بالنزاهة الكافية للإشراف على تحقيقات في 14 واقعة جنائية وردت في تحقيق مولر.

وكان رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب قد هدد باستدعاء وزير العدل إذا تغيّب عن جلسة استماع غدا الخميس.

أعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار، الخميس، أن تقرير مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 أظهر أن الرئيس دونالد ترمب وحملته الانتخابية لم يتعاونوا مع الروس.

ماذا قال بار عن تقرير مولر؟

أعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار في 18 إبريل/ نيسان الماضي، أن تقرير مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 أظهر أن الرئيس دونالد ترمب وحملته الانتخابية لم يتعاونوا مع الروس.

بار قال إن تقرير المحقق الخاص لم يثبت أن أعضاء حملة ترمب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في تدخلاتها في الانتخابات.

بار: أظهر التقرير أن البيت الأبيض تعاون بشكل تام مع المحقق الخاص روبرت مولر، وأن الرئيس ترمب لم يقم بأي خطوة لإفشال التحقيق.

بار: البيت الأبيض تعاون بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص، ووفر حرية الاطلاع على وثائق الحملة والبيت الأبيض، ووجه كبار المساعدين إلى الإدلاء بشهاداتهم بحرية.

بار: "في الوقت ذاته لم يقم الرئيس بأي خطوة تحول دون إطلاع المحقق الخاص على أي وثائق أو شهود لإكمال تحقيقه، ولم يستخدم أي صلاحية يمتلكها" للقيام بذلك.

بار أكد أن محامي ترمب اطلعوا على النسخة المنقحة من التقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل نشره الخميس.

بار: البيت البيض لم يُدخل أي تغيير على التقرير النهائي ولم يستخدم الصلاحية التنفيذية لحماية المعلومات الداخلية للبيت الأبيض.

بار: نائب وزير العدل وأنا خلصنا إلى أن الأدلة التي أوردها المحقق الخاص غير كافية لتأكيد أن الرئيس ارتكب جريمة عرقلة سير العدالة.

بار: تقرير مولر يورد 10 وقائع تتعلق بترمب ويقيم ما إذا كانت تصل إلى حد عرقلة مسار التحقيق.

بار تابع قائلا إنه اختلف مع نائبه رود روزنستاين حول بعض "النظريات القانونية" لمولر عن عرقلة سير العدالة وخلصا إلى أن المحقق الخاص ليست لديه أدلة "كافية" على أن ترمب ارتكب جريمة عرقلة العدالة.

قال بار إنه ليست هناك أدلة كذلك على أن ترمب تصرف بنية سيئة.

وزير العدل الأمريكي وليام بار أثناء الإعلان عن تقرير مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 (رويترز)

وصرح بار قبل نشر تقرير مولر "توجد مجموعة كبيرة من الأدلة تظهر أن الرئيس شعر بالإحباط والغضب لاعتقاده الصادق بأن التحقيق يقوض رئاسته وأن معارضيه السياسيين وراءه، وأن تسريبات غير قانونية غذته".