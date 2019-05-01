إقالة وزير الدفاع البريطاني لـ "تسريب أسرار الدولة"

مؤسس هواوي رين تشنغفاي تحدى أمريكا في مقابلة مع بي بي سي في فبراير/شباط الماضي قائلا: لا يمكن للولايات المتحدة أن تسحقنا؛ العالم لا يمكنه الاستغناء عنا لأننا أكثر تطورا. مؤكدا: شركتنا لن تقوم مطلقا بأي أعمال تجسس. ولو حدث مثل ذلك فسأغلق الشركة.