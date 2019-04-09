قطر وتركيا.. اتفاق على إدانة حفتر ودعم جهود الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن تركيا وقطر اتفقتا على دعم مساعي الأمم المتحدة بشأن إيجاد حل سياسي في ليبيا.

وأعرب تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن رفض بلاده حل الأزمة في ليبيا عسكريا، مشيرا إلى ضرورة العمل على حلها بشكل سياسي ودبلوماسي.

تصريحات مولود تشاووش أوغلو حول ليبيا

ينبغي تحقيق وحدة وتضامن ليبيا من خلال المؤتمر الذي تنظمة الأمم المتحدة بدلا من التدخل العسكري.

البحث عن حل بالطرق العسكرية في ليبيا سيجلب كارثة لها ولليبيين.

التحركات غير الشرعية في ليبيا يجب وقفها في أسرع وقت ومن يؤيد حفتر هو شريك فيما يجري.

تصريحات وزير الخارجية القطري حول ليبيا

هناك من يريد تجاوز الإرادة الدولية وفرض واقع جديد بالقوة في ليبيا عن طريق انتهاك القوانين الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بوقفة حازمة لوقف هذه الانتهاكات.

ندين الهجمات التي قامت بها قوات خارجة عن الشرعية يقودها حفتر للسيطرة على طرابلس في ليبيا لأنها خارج القانون الدولي.

ندين ازدواجية الدول التي تدعم القوات غير الشرعية في ليبيا.

هناك دول تدعم حفتر وتخرج في بيانات مشتركة لإدانة ما يقوم به.

ندعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا باعتبارها الممثل الرسمي للدولة الليبية في المجتمع الدولي.

حكومة الوفاق الوطني الليبية هي الحكومة الشرعية المعترف بها ولا يجب التعامل معها على قدم المساواة مع حركات أخرى.

نطالب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام الانتهاكات للقانون الدولي في ليبيا وغيرها.

إدراج واشنطن للحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب

وزير الخارجية القطري: الإجراءات الأحادية الجانب لا تقوم بعلاج أي مشكلات.

وزير الخارجية التركي: إحدى الدول الخليجية اقترحت وضع الحرس الثوري الإيراني داخل التنظيمات الإرهابية.

وزير الخارجية التركي: قرار الولايات المتحدة أمر يخص واشنطن ولا يمكن تعميمه.

وزير الخارجية القطري بشأن القضية الفلسطينية