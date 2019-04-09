قتلى وجرحى في تفجير انتحاري داخل سوق الشيخ زويد بسيناء

أفادت مصادر قبلية للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، بوقوع قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف سوق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في مصر.

التفاصيل:

المصادر أوضحت أن انتحاريًا فجر نفسه في السوق الرئيسي بمدينة الشيخ زويد الذي يقام كل يوم ثلاثاء وسط المدينة، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى.

التفجير استهدف قوة أمنية وأسفر عن مقتل 4 جنود بينهم رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زويد، وأنباء أولية عن سقوط ضحية من المدنيين وإصابة اخرين.

يشار إلى أن سوق الثلاثاء هو السوق المركزي لمدينة الشيخ زويد، يجتمع فيه التجار والمواطنون كل أسبوع من كافة مناطق الشيخ زويد وأطراف رفح.

في التعقيب على ذلك، قال النائب في مجلس النواب المصري إبراهيم أبو شعيرة، إن "أهالى الشيخ زويد براء من هذا العمل الخسيس رحم الله الشهداء شفى الله المصابين".

قوات الأمن قطعت شبكات الاتصالات تحسبًا لوقوع تفجيرات أخرى ورفعت درجة الاستنفار.

في الوقت نفسه، تشهد المدينة انقطاعًا تامًا في التيار الكهربائي والاتصالات والخطوط الأرضية للهاتف منذ ساعات الصباح الأولى.