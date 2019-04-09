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سياسة|مصر

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري داخل سوق الشيخ زويد بسيناء

معاريف: ازدياد قوة تنظيم الدولة مؤخرا في سيناء أصبح يشكل إزعاجا للجيش الإسرائيلي
معاريف: ازدياد قوة تنظيم الدولة مؤخرا في سيناء أصبح يشكل إزعاجا للجيش الإسرائيلي
9/4/2019

أفادت مصادر قبلية للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، بوقوع قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف سوق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في مصر.

التفاصيل:
  • المصادر أوضحت أن انتحاريًا فجر نفسه في السوق الرئيسي بمدينة الشيخ زويد الذي يقام كل يوم ثلاثاء وسط المدينة، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى.
  • التفجير استهدف قوة أمنية وأسفر عن مقتل 4 جنود بينهم رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زويد، وأنباء أولية عن سقوط ضحية من المدنيين وإصابة اخرين.
  • يشار إلى أن سوق الثلاثاء هو السوق المركزي لمدينة الشيخ زويد، يجتمع فيه التجار والمواطنون كل أسبوع من كافة مناطق الشيخ زويد وأطراف رفح.
  • في التعقيب على ذلك، قال النائب في مجلس النواب المصري إبراهيم أبو شعيرة، إن "أهالى الشيخ زويد براء من هذا العمل الخسيس رحم الله الشهداء شفى الله المصابين".

  • قوات الأمن قطعت شبكات الاتصالات تحسبًا لوقوع تفجيرات أخرى ورفعت درجة الاستنفار.

  • في الوقت نفسه، تشهد المدينة انقطاعًا تامًا في التيار الكهربائي والاتصالات والخطوط الأرضية للهاتف منذ ساعات الصباح الأولى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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