قتلى وجرحى في تفجير انتحاري داخل سوق الشيخ زويد بسيناء

أفادت مصادر قبلية للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، بوقوع قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف سوق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في مصر.
قوات الأمن قطعت شبكات الاتصالات تحسبًا لوقوع تفجيرات أخرى ورفعت درجة الاستنفار.
قتلي وجرحي في تفجير
داخل سوق الثلاثاء
في الشيخ زويد!
أنباء عن إستشهاد المقدم شريف الصياد رئيس مباحث قسم الشيخ زويد وثلاثة آخرين ..
ملعون من يستهدف المدنيين الأبرياء في شمال سيناء
وملعون من يقتل حسب الزي والوظيفة !
الدم المصري البريء كله حرام #سيناء
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 9, 2019