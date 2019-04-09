شاهد| منظمة حقوقية: المبعدون المصريون من ماليزيا مختفون قسريا

طالبت منظمة حقوقية ماليزية بتشكيل لجنة ملكية للتحقيق في حيثيات إبعاد وتسليم مصريين الشهر الماضي بدون إجراءات قانونية وقضائية.

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اتهمت منظمة " حقوقيون من أجل الحرية" المفتش العام للشرطة الماليزية بتلفيق التقرير الذي أصدره بحق من قال إنهم ستة مصريين وتونسي بعد أيام من إبعادهم وتسليمهم لسلطات بلادهم.

صنفت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أربعة من المصريين المبعدين بأنهم مختفين قسريا، وطالبت كلا ماليزيا ومصر بالكشف عن مصيرهم.

لطيفة كويا – الأمينة العامة لمنظمة " حقوقيون من أجل الحرية": السلطات المصرية لم تؤكد تسلمها من قالت الشرطة الماليزية إنها أبعدتهم.

كويا: تقرير الشرطة الذي تحدث عن أسباب الترحيل ملفق ومليء بالعيوب والتناقضات ويخلوا من الشفافية.

كويا: تقرير الشرطة ادعى بأن المبعدين تزوجوا من ماليزيات لتسهيل أنشطتهم، لكن الحقيقة أن أحدهم متزوج من مصرية وآخر من أسترالية واثنين أعزبين.

تساءلت كويا عن صمت المسؤولين والوزراء في الحكومة الماليزية تجاه تصنيف مسؤول الشرطة المبعدين بأنهم من "جماعة الإخوان المسلمين".

كويا: وزراء حكومة تحالف الأمل يعون جيدا من هم الإخوان المسلمين وعلى علاقة بهم، وما كان لهم أن يصمتوا لو كانوا في صفوف المعارضة.

أين زوجي

وحدها الأسترالية جودي تحلت بالشجاعة الكافية، من بين أسر من باتوا يوصفون بالمختفين قسرا، وتحدثت أمام وسائل الإعلام عن قضية ما وصفته باختفاء زوجها محمد فتحي.

كويا: والدة عبد الله بعثت برسالة رسمية للحكومة الماليزية تسأل عن مصير ابنها.

طالبت جودي، وهي تحمل صورا لزوجها، السلطات الماليزية بتتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية، بضمان عدم تعرضه ومن رحلوا معه للتعذيب، وألا توجه لهم تهم ملفقة كالتي رأتها في تقرير المفتش العام للشركة الماليزية.

جودي قالت للصحفيين إنها تخمن فقط بأن زوجها قد يكون في أحد أقبية التعذيب في مركز للشرطة أو للجيش أو المخابرات المصرية، لكنها غير متأكدة أين هو وما هو مصيره.

نفت جودي أن تكون أي من أسر المبعدين في مصر أو ماليزيا حصلت على معلومات بشأن مصيرهم غير ما ذكره قائد الشرطة الماليزية بأنهم سُلموا لسلطات بلادهم وذلك بعد نحو أسبوع من عملية التسليم التي تمت في الخامس من مارس/آذار الماضي.

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