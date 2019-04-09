شاهد: خيمة السيسي في واشنطن تثير تساؤلات

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى واشنطن في مستهل زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستغرق 3 أيام.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وصول السيسي إلى مقر إقامته في قصر الضيافة "بليرهاوس" حيث نصبت له خيمة أمام القصر، تم غلقها فور دخوله بسيارته فيها. وهو ما أثار تساؤلات الكثير من المغردين عن سبب إقامة هذه الخيمة وما الذي يريد السيسي إخفاءه فيها بهذه الطريقة، خاصة أن الخيمة لم تستخدم أثناء استقبال أي من رؤساء دول العالم الآخرين الذين أقاموا في نفس القصر سابقا.

من هم مرافقو السيسي في إقامته في قصر الضيافة، بلير هاوس، في واشنطن، والذين تطلب وصولهم إخفاؤهم في خيمة نــُـصِبت حول سيارته لدى وصولها ، وتــُـفضي إلى سلم مغلف بالستائر إلى القصر. المشهد مثير للتساؤل.

قرينته لن تتطلب سرية، فمرافقة القرينة أمر متوقع. هل هم أبناؤه؟ pic.twitter.com/pB5tn5Kwii — Nayel Shafei (@nayelshafei) April 9, 2019

بالبحث في فيديوهات وصول قادة آخرين إلى قصر الضيافة، بلير هاوس، وجدت الخيمة لم تـُستخدم لدى وصول شي جن‌پنگ، إيمانويل ماكرون ، شنزو آبى، محمد بخاري. ولكن الخيمة كانت مستخدمة مع الرئيس التركي أردوغان، كما يبدو بالفيديو المرفق.https://t.co/ibaspj5b3w — Nayel Shafei (@nayelshafei) April 9, 2019

السيسى وصل امريكا .. بس مش ده المهم المهم ان عند توقف العربية عند قصر الضيافة اتقفلت خيمة على العربية وتوصل لسلم مغلف بالستاير فى مشهد غرررريب جدددا ….. هو مين اللى سافر امريكا مع السيسى وخلاه يحرص على اخفاؤه بهذا الشكل ؟؟؟؟؟ — Zeinab Adel (@zeinab96) April 9, 2019

زيارة السيسي