شاهد: الرئيس الجزائري المؤقت يتعهد بتسليم السلطة خلال 90 يوما

تعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح بتسليم السلطة لرئيس منتخب ديمقراطيا في مدى زمني لا يتعدى 90 يوما.

جاء ذلك في أول كلمة لبن صالح بعد تسلمه رسميا مهام منصبه طبقا للمادة 102 من الدستور.

أبرز ما جاء في كلمة بن صالح

أقول للجزائريين في داخل البلاد وخارجها إنني في مهمة ظرفية إنفاذا للدستور.

الشعب عبر على نحو رائع عن تطلعه للتغيير والمشاركة في القرارات المرتبطة بمستقبله.

أحيي أبناء شعبنا على سلمية حراكهم وأشكر قوات الأمن على ما تحلت به من احترافية.

أشكر قيادة الجيش على إصرارها على الاحتكام للدستور في تقرير شؤون البلاد.

أشكر كل من ساهم في تمكين أبناء الجزائر من التصالح فيما بينهم والعيش بسلام.

لا طموح لي سوى القيام بالمهمة الملقاة على عاتقي بأمانة وفقا للدستور.

عازم على تشكيل هيئة وطنية تشرف على إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية.

عازم على تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور والتشاور مع الطبقة السياسية بتنصيب هيئة مستقلة للتحضير لانتخابات شفافة.

أطلب من الطبقة السياسية التحلي بالإبداع والثقة كي نبني معا هيئة انتخابات ناجحة.

عازم على التشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني.

لا أشك في درجة الوعي التي أظهرتها كل أطياف الشعب الجزائري.

أتوقع من الجزائريين مزيدا من الجلد في مواجهة التحديات المتعلقة بأمن الجزائر وتنميتها.

على يقين أن مؤسسات البلاد جميعها ستلتزم تماما بإطلاق المشروع الوطني.

أتعهد باحترام الآجال الدستورية وبتجسيد مطالب الشعب.

فور إعلان البرلمان تعيين بن صالح رئيسا للبلاد خرجت مظاهرات في الجزائر رفضا لتعيينه

تعيين بن صالح