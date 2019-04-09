حكومة الوفاق تتهم قوات حفتر بإطلاق النار عشوائيا على المدنيين

قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية العقيد محمد قنونو: إن قوات اللواء المقاعد خليفة حفتر تستخدم السلاح بصورة عشوائية في المناطق المأهولة بالسكان.

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قنونو: سلاحنا الجوي نفذ غارات عديدة كشفت خطوط إمداد قوات حفتر.

قنونو: قواتنا قادرة على الرد على كل ما يهدد وطننا وشعبنا.

قنونو: قوات حفتر تستخدم الأسلحة بشكل عشوائي في مناطق سكنية.

قنونو: ضرباتنا استهدفت إمدادات لقوات حفتر في جنوب سرت وشويرف.

قنونو: قواتنا سيطرت على محور وادي الربيع بالكامل.

قنونو: استخدمنا أسلحة خفيفة ولم نلجأ إلى استخدام الأسلحة الثقيلة حتى الآن.

ملتقى الأمم المتحدة

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: لا يمكن عقد الملتقى الجامع والمدافع تضرب والغارات تُشن.

سلامة: أحرص أكثر من أي وقت مضى على عقد الملتقى الوطني في أقرب وقت لأنه لا يحق لنا أن نسمح بإفساد هذه الفرصة التاريخية.

سلامة: سأعمل بكل ما أوتيت من قوة على عقد الملتقى الوطني الليبي وبأسرع وقت ممكن، دون إقصاء أحد او استثناء أحد.

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