بعد رفض الطعن.. العدالة والتنمية يطلب إعادة الانتخابات بإسطنبول

رفضت السلطات الانتخابية التركية، الثلاثاء، طلب حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعادة فرز كل أصوات الانتخابات البلدية في إسطنبول.

من جهته، أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان يافوز، أن الحزب سيطالب بإجراء انتخابات بلدية جديدة في إسطنبول.

التفاصيل:

يافوز قال "سنسلك طريق الطعن الاستثنائي (…) سنقول إننا نريد إعادة الانتخابات في إسطنبول". وجاءت تصريحات يافوز بعد رفض الهيئة الانتخابية طلب الحزب إعادة احتساب كل الأصوات في إسطنبول.

عضو باللجنة العليا للانتخابات في تركيا قال اليوم الثلاثاء إن اللجنة رفضت طلبًا من الحزب الحاكم لإعادة فرز جميع الأصوات في 31 دائرة من دوائر إسطنبول البالغ عددها 39 لكن الحزب تعهد بالطعن على القرار.

يافوز، أعلن على تويتر "الهيئة الانتخابية العليا رفضت طلبنا إعادة فرز كل الأصوات في إسطنبول". وبعدما اعتبر أن القرار "غير مفهوم" نظراً لوجود "مخالفات واضحة"، أكد يافوز أن حزبه سيستأنف هذا القرار بتقديمه "طعنًا استثنائيًا" أمام الهيئة العليا للانتخابات.

نتائج شبه نهائية، بيّنت فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني لكنه واجه صفعة انتخابية في أنقرة وإسطنبول اللتين فازت المعارضة برئاسة بلديتيهما بعدما كانتا تحت سيطرة العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين لمدة 25 عامًا، في انتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس/آذار.

حزب العدالة والتنمية رفع طعونًا طوال الأسبوع الماضي، تتعلق خصوصًا بإعادة تفحص الأصوات التي اعتبرت باطلة خلال الفرز الأولي.

أردوغان قال الإثنين إن الانتخابات المحلية شابتها "جريمة منظمة" في صناديق الاقتراع بإسطنبول، ما أثار احتمال إعادة انتخابات البلدية، والتي حصل فيها حزب المعارضة الرئيسي على أغلبية ضئيلة.

مرشح أبرز حزب معارض حزب "الشعب الجمهوري" لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو وسط أنصاره (رويترز)