المعاملة بالمثل.. القسام: سنضغط على أسرى العدو

قررت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الضغط على الأسرى الإسرائيليين لديها، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وقال الناطق العسكري باسم القسام "أبو عبيدة" في تصريح له عبر قناته على تطبيق تلغرام "إن المعاملة التي تلقاها الجندي شاليط سابقاً لدى المقاومة والتي يعلمها العدو جيداً لن تتكرر مع أسراه لدينا أمام استمراره في التنكيل بالأسرى وذويهم".

وأضاف "أمام ما يعانيه أسرانا من بطش المحتل وغطرسته فقد أعطت قيادة القسام توجيهاً لوحدة الظل بالضغط على أسرى العدو؛ معاملةً بالمثل وانتصاراً لأسرانا الأبطال".

ووجهت كتائب القسام في بيانها التحية للأسرى الفلسطينيين الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام، في إطار حملة "معركة الكرامة 2" احتجاجا على أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.

معركة الكرامة 2