معارضة أمريكية بريطانية لهجوم حفتر.. وروسيا تعرقل مجلس الأمن

دعت الولايات المتحدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في ليبيا مع زحف قوات خليفة حفتر إلى العاصمة طرابلس.

التفاصيل:

الأمم المتحدة:

بريطانيا:

Watching Libya situation v closely. After U.K.-led UN Security Council session and G7 statement last week, I’ll be talking next steps with EU in Brussels tomorrow. Will work every channel to encourage restraint and avoid bloodshed. No justification for LNA move on Tripoli.

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) April 7, 2019