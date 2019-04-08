لحظة بلحظة.. تطورات الأوضاع في ليبيا

شنت طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين، غارة على مطار معتيقة الدولي شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وفيما يلي لحظة بلحظة تطوارت الأوضاع في ليبيا، وردود الفعل الليبية والدولية بعد قصف مطار معيتيقة:

لحظة بلحظة:

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية: اتخذنا إجراءات توثيقية لملاحقة المسؤولين عن قصف مطار معيتيقة أمام القضاء محليا ودوليا.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يدين بشدة قصف طائرة تابعة لحفتر مطار معيتيقة الدولي.

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة: غارة قوات حفتر على مطار معيتيقة انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي

غسان سلامة يدعو إلى وقف العمليات الجوية في ليبيا بغية وقف التصعيد الذي قد يؤدي إلى نزاع واسع النطاق

غسان سلامة يدين الغارة التي شنتها طائرة تابعة لقوات حفتر على مطار معيتيقة.

مصدر في حكومة الوفاق الليبية: طائرة تابعة لنا تقصف رتلا عسكريا لقوات حفتر جنوب مصراتة.

السلاح الجوي الليبي التابع لحكومة الوفاق يقصف قوات حفتر في منطقة سوكنة وسط ليبيا.

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: ندعو لمنع التعامل مع أي دولة تواصل التعامل مع خليفة حفتر.

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: خليفة حفتر متهم بمحاولة الانقلاب على نظام الحكم في ليبيا.

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: ندعو حكومة الوفاق لتفعيل أمر اعتقال خليفة حفتر في ليبيا وتعميمه دوليا.

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: لن يكون هناك حل بالقوة في ليبيا وندعو لتهيئة الأوضاع للانتخابات.

مراسل الجزيرة: فرقة المهام الخاصة إحدى كتائب مصراتة تدخل طرابلس للمشاركة في عملية "بركان الغضب".

الحكومة الألمانية تطالب خليفة حفتر بوقف الهجوم على طرابلس بشكل فوري.

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي: طلبنا من اللواء حفتر وقف عملياته العسكرية والعودة للمفاوضات.

موغريني: هناك توافق أوربي على ضرورة وقف العمليات العسكرية في ليبيا.

مصدر عسكري للجزيرة: الطائرتان اللتان قصفتا مطاري معيتيقة وطرابلس انطلقتا من قاعدة الوطية غربي ليبيا.

مراسل الجزيرة: سلطات مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس أخلت المطار من الركاب.

تفاصيل قصف مطار معيتيقة:

تعتبر هذه المرة الأولى التي يقصف فيها طيران تابع لحفتر مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة، 200 كم شرق طرابلس.

وقال مصدر عسكري ليبي: طيران حربي تابع لحفتر قصف مطار معيتيقة الدولي، الذي يبعد 11 كم عن قلب العاصمة طرابلس.

المصدر: القصف استهدف القاعدة الجوية التي تقع داخل أسوار المطار.

تصاعدت أعمدة دخان من المطار عقب القصف، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو ضحايا جراء القصف، بحسب مراسل الأناضول.

يأتي القصف بعد دقائق من انتهاء مؤتمر صحفي لوكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق ورئيس مصلحة الطيران المدني، هشام بوشكيوات.

بوشكيوات قال إن مصلحة الطيران لن تترد في إغلاق المطار وتعليق الرحلات حال وجود خطر جراء الأحداث الجارية.

كان لدى العاصمة الليبية مطار آخر هو "مطار طرابلس الدولي"، لكنه توقف عن العمل منذ 2014 بعدما تعرض للاحتراق بالكامل على خلفية معارك بين ميليشيات مسلحة.

نزوح

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أن أكثر من 2800 شخص نزحوا بسبب المعارك التي اندلعت قرب العاصمة طرابلس.

بحسب تقرير المفوضية السامية، "غالبية النازحين انتقلوا إلى مساكن أقاربهم في مناطق آمنة، بينما يُستضاف البعض الآخر في ملجأ بتاجوراء"، وهي مدينة ساحلية في ضاحية طرابلس.

منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو ذكرت، الإثنين "جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة".

قتلى

قُتل 35 شخصاً على الأقل منذ الرابع من أبريل/ نيسان، تاريخ بدء هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نحو العاصمة الليبية بحسب حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً.

وزير الصحة في طرابلس أحميد عمر تحدث عن وجود مدنيين بين الضحايا من دون أن يحدد عددهم.

قوات حفتر، الضابط السابق في جيش القذافي، قالت إن 19 من جنوده قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية.

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