قطر تقاضي بنوكا في لوكسمبورغ والإمارات والسعودية

قالت قطر الإثنين إنها أقامت دعاوى قضائية بحق ثلاثة بنوك، بتهمة التلاعب في العملة بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب فرض حصار عليها من الدول الخليجية الثلاثة في 2017.

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بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري: القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك هافيلاند الذي مقره لوكسمبورغ وبنك أبوظبي الأول ومجموعة سامبا المالية السعودية.

لم يعلق أي من البنوك الثلاثة حتى الآن على الاتهامات القطرية.

البيان: بنك هافيلاند حاول إضعاف الريال القطري عن طريق عرض أسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، بهدف إحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي بها حضور كبير للأصول القطرية والمستثمرين القطريين.

لم يذكر البيان تفاصيل بخصوص التهم الموجهة إلى أبوظبي الأول وسامبا، ولا مدى الأضرار أو التعويض المطلوب.

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