فيديو: قصف يقتل 11 تلميذة بصنعاء واتهامات للتحالف بالمسؤولية

اتهم القيادي في جماعة الحوثي ضيف الله الشامي، التحالف السعودي الإماراتي بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 11 تلميذة، وأصيبت فيها أكثر من 40 طالبة في غارة على مدرسة ابتدائية بصنعاء.

ووقع انفجار، الأحد، في مخزن قرب مدرسة ابتدائية للبنات في حي سعوان شرقي العاصمة اليمنية.

وأعلنت عمليات طوارئ وزارة الصحة على "تويتر"، ارتفاع عدد الجرحى في كل المستشفيات التي تم إسعافهم إلى 87 جريحا وعدد القتلى إلى 13 معظمهم أطفال من طالبات المدرسة التي استهدفت عبر طيران التحالف في منطقة سعوان.

عمليات طوارئ وزارة الصحة :- أرتفاع عدد الجرحى في كل المستشفيات التي تم اسعافهم الى 87 جريح وعدد الشهداء الى 13 شهيد معظمهم أطفال من طلاب المدارس التي أستهدفت عبر طيران العدوان في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء — د. يوسف الحاضري – ناطق وزارة الصحة اليمنية (@MOH_Speaker_Y) April 7, 2019

الحوثيون يتهمون التحالف:

الناطق باسم حكومة الحوثي ووزير الإعلام ضيف الله الشامي، أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن مجزرة طيران التحالف بحق الطالبات في سعوان بالعاصمة اليمنية صنعاء جريمة حرب مكتملة الأركان.

الشامي قال إن جريمة استهداف مدرسة ومنازل المواطنين بسعوان والذي راح ضحيتها 11 من الطالبات وإصابة أكثر من 40، وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

الشامي دعا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحية التي تحتفي بيوم الصحة العالمي، إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما يتعرض له أطفال وطلاب اليمن من جرائم حرب وانتهاك لأبسط حقوقهم.

الشامي لفت إلى أن التحالف يتعمد ارتكاب المجازر الوحشية في اليمن تزامنًا مع المناسبات العالمية الخاصة بالمرأة والطفل في تحد واضح للمجتمع الدولي ومنظماته.

الشامي أكد إمعان التحالف السعودي الإماراتي على استهداف الأطفال وطلاب المدارس وارتكاب مجازر وحشية ومنها جريمة الطلاب في ضحيان والطالبات في سعوان.

الشامي لفت إلى أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الجرائم التي يرتكبها التحالف العدوان، مؤكدًا أن هذه المجازر والدماء لن تسقط بالتقادم.

السعودية تنفي:

وسائل إعلام سعودية نقلت عن التحالف نفيه استهداف قواته حيًا سكنيًا في صنعاء.

الإعلام السعودي قال إن التحالف شن غارات على "معسكر الشرطة العسكرية في ضاحية سعوان الذي حوله الحوثيون إلى معسكر تدريب ومخزن للأسلحة.

المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي، حمّل الحوثيين المسؤولة عن القصف، مشيرًا إلى أن التحالف يقوم بعملياته العسكرية في منطقة بعيدة عن العاصمة اليمنية.

صور من بعض جثث ضحايا استهداف طيران العدوان لمدرسة ومنازل في منطقة سعوان صباح اليوم مما ادت إلى استشهاد 11 طالبة و39 جريح اغلبهن من الطالبات في حصيلة غير نهائية . #العدوان_يقصف_مدرسة_بسعوان pic.twitter.com/grjKKfze9Q — د. يوسف الحاضري – ناطق وزارة الصحة اليمنية (@MOH_Speaker_Y) April 7, 2019

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