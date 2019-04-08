بسبب انتخابات الكنيست.. طوق أمني على الضفة المحتلة وغزة
8/4/2019
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق كامل على مناطق الضفة الغربية المحتلة ومعابر قطاع غزة في يوم انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الـ21 والذي يصادف غدا الثلاثاء.
طوق أمني:
وفقًا لبيان جيش الاحتلال، فإنه بعد تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل/نيسان الجاري.
سيبدأ الإغلاق في منتصف ليل اليوم الإثنين، وحتى منتصف ليل غدا الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان".
"مكان": تُغلق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة. ولن يُسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل إلا في الحالات الإنسانية والطبية والطارئة بعد أن يصادق عليها مكتب منسق الأعمال في المناطق.
بيان الجيش أوضح أنه سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق عند منتصف ليل الثلاثاء وفقًا لتقييم الوضع.
احتدام الصراع قبل ساعات من الانتخابات:
من المقرر أن تنعقد الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من الشهر الجاري، وسط منافسة شديدة بين حزب "الليكود" برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحزب "كحول لفان" برئاسة بيني غانتس.
هيئة البث الإسرائيلي "مكان": بقيت أربع وعشرون ساعة حتى موعد افتتاح مراكز الاقتراع، حيث الناخبون للإدلاء بأصواتهم ضمن انتخابات الكنيست. وتكافح الأحزاب قبل حسم السباق لاستمالة أصوات الناخبين وبالأخص المترددين.
"مكان": رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى مساء أمس رؤساء السلطات المحلية في يهودا والسامرة. ووعدهم بأنه سيعمل على بسط السيادة الإسرائيلية حتى على المستوطنات التي تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
"مكان": أعربت مصادر في أحزاب اليمين الصغيرة عن خشيتها من سعي رئيس الوزراء الى انتزاع أصواتها، الأمر الذي ينفيه الليكود جملة وتفصيلًا.
رئيس حزب العمل آفي غاباي قال: السيد نتنياهو سيضم حزب "كاحول لافان" إلى الائتلاف الحكومي. ولكنه سيضم أيضًا مليونين ونصف المليون فلسطيني إلى "إسرائيل"، وهذا ما يرفضه حزب "العمل" برئاسته.
انتخابات الكنيست:
"مكان": تتواصل في قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم عملية التصويت التي انطلقت أمس، حيث افتتحت 640 مركز اقتراع في مختلف القيادات والأذرع.
طريقة الانتخابات في "إسرائيل" مزدوجة، بحيث يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر، ويتم انتخاب الحزب عن طريق القائمة، وفي حال التعادل بين المتنافسين، يتم اجراء جولة أخرى من الانتخابات بين الشخصين فقط، وليس للأحزاب.
المتنافس الذي يحصل على أعلى نسبه أصوات، يتم تكليفه من "رئيس الدولة" بتشكيل الحكومة خلال شهر من موعد التكليف، وفي حال عدم مقدرته على تشكيل حكومة مستقله من حزبه، فيلجأ الى تشكيل ائتلاف حكومي من الأحزاب الأخرى، بحيث يجب أن يكون إجمالي عدد المشاركين في الإئتلاف، أكثر من نصف أعضاء الكنيست، بمعني أكثر من 60 زائد واحد.