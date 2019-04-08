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سياسة|السودان

السودان لحظة بلحظة: البشير ينفي تسليم السلطة إلى الجيش

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
8/4/2019

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية إن الرئيس عمر البشير ينفي اعتزامه تسليم السلطة إلى الجيش، وذلك إثر تصريحات لوزير الدفاع السوداني بشأن دعم الاحتجاجات في البلاد.

التفاصيل

  • الرئيس السوداني عمر البشير يدعو في اجتماع طارئ لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لاتخاذ تدابير تحقق الطمأنينة والاستقرار.

  • البشير: السودانيون سيعبرون الأزمة الحالية في البلاد أكثر قوة وتماسكا.

  • الأمين العام للأمم المتحدة يناشد السودانيين تجنب العنف.

  • أنطونيو غوتيريش: على حكومة السودان خلق بيئة مواتية لإيجاد حل للوضع الراهن وتشجيع الحوار الشامل.

  • غوتيريش: يجب إطلاق سراح المعتقلين والاحترام الكامل لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التجمع والتعبير.

  • وكالة الأنباء السودانية: المتحدث باسم الحكومة ينفي اعتزام البشير تسليم السلطة إلى الجيش.
  • وزير الدفاع السوداني: نقدر أسباب الاحتجاجات ولسنا ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين.
  • وزير الدفاع السوداني: لن نتسامح مع أي مظهر من مظاهر الانفلات الأمني.
  • وزير الدفاع السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى.
  • وزير الدفاع السوداني: السودان أمانة في عنق القوات المسلحة والتاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه.
  • وزير الدفاع السوداني: قوات الأمن لن تسمح بإحداث انقسام في صفوفها.
  • وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة: ستة أشخاص قتلوا في العاصمة الخرطوم خلال احتجاجات على مدى يومي السبت والأحد وقتل شخص آخر في إقليم دارفور بغرب البلاد.
  • جمعة: 15 مدنيا و42 من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات.
  • جمعة: اعتقال 2496 متظاهرا في العاصمة الخرطوم.
  • الجيش السوداني يمنع محاولة لتفريق محتجين.
  • جنود الجيش تدخلوا لحماية المتظاهرين الإثنين بعدما حاولت قوات الأمن فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم.
المصدر : الجزيرة مباشر
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