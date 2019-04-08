السودان لحظة بلحظة: البشير ينفي تسليم السلطة إلى الجيش

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية إن الرئيس عمر البشير ينفي اعتزامه تسليم السلطة إلى الجيش، وذلك إثر تصريحات لوزير الدفاع السوداني بشأن دعم الاحتجاجات في البلاد.

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