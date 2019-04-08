السودان لحظة بلحظة: البشير ينفي تسليم السلطة إلى الجيش

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية إن الرئيس عمر البشير ينفي اعتزامه تسليم السلطة إلى الجيش، وذلك إثر تصريحات لوزير الدفاع السوداني بشأن دعم الاحتجاجات في البلاد.
التفاصيل
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الرئيس السوداني عمر البشير يدعو في اجتماع طارئ لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لاتخاذ تدابير تحقق الطمأنينة والاستقرار.
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البشير: السودانيون سيعبرون الأزمة الحالية في البلاد أكثر قوة وتماسكا.
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الأمين العام للأمم المتحدة يناشد السودانيين تجنب العنف.
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أنطونيو غوتيريش: على حكومة السودان خلق بيئة مواتية لإيجاد حل للوضع الراهن وتشجيع الحوار الشامل.
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غوتيريش: يجب إطلاق سراح المعتقلين والاحترام الكامل لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التجمع والتعبير.
- وكالة الأنباء السودانية: المتحدث باسم الحكومة ينفي اعتزام البشير تسليم السلطة إلى الجيش.
- وزير الدفاع السوداني: نقدر أسباب الاحتجاجات ولسنا ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين.
- وزير الدفاع السوداني: لن نتسامح مع أي مظهر من مظاهر الانفلات الأمني.
- وزير الدفاع السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى.
- وزير الدفاع السوداني: السودان أمانة في عنق القوات المسلحة والتاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه.
- وزير الدفاع السوداني: قوات الأمن لن تسمح بإحداث انقسام في صفوفها.
- وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة: ستة أشخاص قتلوا في العاصمة الخرطوم خلال احتجاجات على مدى يومي السبت والأحد وقتل شخص آخر في إقليم دارفور بغرب البلاد.
- جمعة: 15 مدنيا و42 من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات.
- جمعة: اعتقال 2496 متظاهرا في العاصمة الخرطوم.
- الجيش السوداني يمنع محاولة لتفريق محتجين.
- جنود الجيش تدخلوا لحماية المتظاهرين الإثنين بعدما حاولت قوات الأمن فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم.