أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

أدرجت الولايات المتحدة رسمياً الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بحسب ما أعلن الإثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

التفاصيل:

ترمب أكد في بيان أن هذا الإجراء يسمح بزيادة "الضغوط" على إيران، موضحاً أن "هذه المرة الأولى" التي تدرج فيها منظمة "تابعة لحكومة أجنبية" على تلك اللائحة.

ترمب: هذه الخطوة "غير المسبوقة" تؤكد "حقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم".

ترمب: فيلق القدس، وهي وحدة نخبة تابعة للحرس الثوري الإيراني، يشملها أيضاً هذا القرار.

ترمب: القرار يزيد بدرجة كبيرة مستوى ونطاق ضغوطنا القصوى على النظام الإيراني.

ترمب: ذا كنتم تقومون بأعمال مع الحرس الثوري، فأنتم بذلك تمولون الإرهاب.

ترمب: الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية.

يحذر منتقدون من أن تلك الخطوة قد تجعل مسؤولي الجيش والمخابرات الأمريكيين عرضة لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة.

يأتي الإعلان قبل قليل من مرور عام على قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى ومعاودته فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

President @realDonaldTrump is announcing his Administration's plan to designate Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) as a Foreign Terrorist Organization. Read the full statement: https://t.co/1ZAZkTi6fX — The White House (@WhiteHouse) April 8, 2019

التنفيذ خلال أسبوع

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في مؤتمر صحفي إن التصنيف سيدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع.

بومبيو حذر كل "الشركات والمصارف حول العالم" من التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، بعيد إدراجه من قبل واشنطن على لائحة المنظمات "الإرهابية".

بومبيو قال إن "الشركات والمصارف حول العالم أمام مسؤولية واضحة تقضي بالتأكد من أن كل المؤسسات التي يقومون بعمليات مالية معها، ليست على أي علاقة مادية بالحرس الثوري الإيراني"، معتبراً أن النظام الإيراني "لا يدعم الإرهاب فحسب بل هو نفسه متورط بأعمال إرهاب".

اعتبر بومبيو أن التحرك الجديد تجاه إيران، "خطوة تاريخية، تبعث رسالة للحرس الثوري وقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس".

بومبيو: الحرس الثوري يحتل مكانه اليوم إلى جانب المنظمات الإرهابية الأخرى مثل حزب الله، والجهاد الإسلامي، وحماس.

بومبيو أشار إلى تقديم الحرس الثوري الإيراني الدعم لـ "ميليشيات في لبنان والعراق، إضافة إلى دعم منظمات فلسطينية (لم يحددها) تستهدف مدنيين إسرائيليين".

بومبيو: أوضحت للرئيس اللبناني (ميشال عون) أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع صعود حزب الله في لبنان.

المبعوث الأمريكي الخاص لملف إيران، براين هواك لفت إلى سيطرة الحرس الثوري على نصف اقتصاد طهران.

هوك حمّل، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، طهران مسؤولية مقتل جنود أمريكيين قائلا: أكثر من 600 جندي أمريكي قتلوا في العراق بسبب العبوات الناسفة الإيرانية.

In an important step to counter the Iranian regime’s terrorism, the U.S. has designated the Islamic Revolutionary Guard Corps, incl. Qods Force, as a Foreign Terrorist Organization. We must help the people of Iran get back their freedom. pic.twitter.com/T65CxJjRrr — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 8, 2019

الرد الإيراني

مجلس الأمن القومي الإيراني رد على الإعلان الأمريكي بتصنيف الجيش الأمريكي كمظمة إرهابية.

مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن أن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية يعرض الأمن الإقليمي للخطر.

وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أوردت بيانا أصدره 255 من نواب البرلمان الإيراني وعددهم 290 قالوا فيه "سنرد على أي إجراء يُتخذ ضد هذه القوة بتحرك مماثل".

ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الإثنين أن قرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية يتعارض مع القانون الدولي وغير قانوني.

التلفزيون الرسمي قال دون النقل عن مسؤول محدد "ليس لأي دولة أخرى الحق القانوني في اعتبار قوة مسلحة في دولة أخرى إرهابية… نفوذ إيران في الشرق الأوسط ونجاحها في محاربة الدولة الإسلامية من الأسباب التي أدت إلى التصنيف".

نتنياهو يشيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد، الإثنين، بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية" قائلا "إن الرئيس دونالد ترمب قد استجاب "لطلبي".

نتنياهو قال في بيان عشية الانتخابات الإسرائيلية التي يسعى من خلالها للفوز بولاية خامسة "شكرا لك يا صديقي العزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قرارك تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. شكرا لك على الاستجابة لطلب آخر مهم يخدم مصالح بلدينا وبلدان أخرى".

تعهد نتنياهو على أن بلاده والولايات المتحدة سيواصلان "العمل معا ضد النظام الإيراني الذي يهدّد إسرائيل والولايات المتحدة والسلام في العالم".

شكرا لك يا صديقي العزيز رئيس الولايات المتحدة ترامب على قرارك الإعلان بأن

الحرس الثوري هو تنظيم إرهابي. شكرا على تلبيتكم طلب هام آخر مني يخدم مصالح دولتينا ومصالح دول المنطقة. سنواصل العمل معا في شتى السبل ضد النظام الإيراني الذي يهدد إسرائيل والولايات المتحدة وسلامة العالم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 8, 2019

معلومات عن الحرس الثوري:

الحرس الثوري (باسدران) هو جيش عقائدي أنشئ في 1979 بعد الثورة الإيرانية لحماية الثورة الإسلامية في إيران من التهديدات الداخلية والخارجية، ويتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبيرين.

يعد الحرس الثوري، أقوى تنظيم أمني في إيران، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني كما أنه يحظى بنفوذ كبير في النظام السياسي بإيران.

الحرس الثوري مسؤول عن البرامج الإيرانية للصواريخ الباليستية والبرامج النووية، وقد حذرت طهران من أنها بحوزتها صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر ما يضع إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة في مرمى نيرانها.

اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني