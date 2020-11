أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

أدرجت الولايات المتحدة رسمياً الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بحسب ما أعلن الإثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

التفاصيل:

التنفيذ خلال أسبوع

In an important step to counter the Iranian regime’s terrorism, the U.S. has designated the Islamic Revolutionary Guard Corps, incl. Qods Force, as a Foreign Terrorist Organization. We must help the people of Iran get back their freedom. pic.twitter.com/T65CxJjRrr

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 8, 2019