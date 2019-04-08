أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في مؤتمر صحفي إن التصنيف سيدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع.
بومبيو حذر كل "الشركات والمصارف حول العالم" من التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، بعيد إدراجه من قبل واشنطن على لائحة المنظمات "الإرهابية".
بومبيو قال إن "الشركات والمصارف حول العالم أمام مسؤولية واضحة تقضي بالتأكد من أن كل المؤسسات التي يقومون بعمليات مالية معها، ليست على أي علاقة مادية بالحرس الثوري الإيراني"، معتبراً أن النظام الإيراني "لا يدعم الإرهاب فحسب بل هو نفسه متورط بأعمال إرهاب".
اعتبر بومبيو أن التحرك الجديد تجاه إيران، "خطوة تاريخية، تبعث رسالة للحرس الثوري وقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس".
بومبيو: الحرس الثوري يحتل مكانه اليوم إلى جانب المنظمات الإرهابية الأخرى مثل حزب الله، والجهاد الإسلامي، وحماس.
بومبيو أشار إلى تقديم الحرس الثوري الإيراني الدعم لـ "ميليشيات في لبنان والعراق، إضافة إلى دعم منظمات فلسطينية (لم يحددها) تستهدف مدنيين إسرائيليين".
بومبيو: أوضحت للرئيس اللبناني (ميشال عون) أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع صعود حزب الله في لبنان.
المبعوث الأمريكي الخاص لملف إيران، براين هواك لفت إلى سيطرة الحرس الثوري على نصف اقتصاد طهران.
هوك حمّل، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، طهران مسؤولية مقتل جنود أمريكيين قائلا: أكثر من 600 جندي أمريكي قتلوا في العراق بسبب العبوات الناسفة الإيرانية.
In an important step to counter the Iranian regime’s terrorism, the U.S. has designated the Islamic Revolutionary Guard Corps, incl. Qods Force, as a Foreign Terrorist Organization. We must help the people of Iran get back their freedom. pic.twitter.com/T65CxJjRrr
مجلس الأمن القومي الإيراني رد على الإعلان الأمريكي بتصنيف الجيش الأمريكي كمظمة إرهابية.
مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن أن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية يعرض الأمن الإقليمي للخطر.
وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أوردت بيانا أصدره 255 من نواب البرلمان الإيراني وعددهم 290 قالوا فيه "سنرد على أي إجراء يُتخذ ضد هذه القوة بتحرك مماثل".
ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الإثنين أن قرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية يتعارض مع القانون الدولي وغير قانوني.
التلفزيون الرسمي قال دون النقل عن مسؤول محدد "ليس لأي دولة أخرى الحق القانوني في اعتبار قوة مسلحة في دولة أخرى إرهابية… نفوذ إيران في الشرق الأوسط ونجاحها في محاربة الدولة الإسلامية من الأسباب التي أدت إلى التصنيف".
نتنياهو يشيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد، الإثنين، بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية" قائلا "إن الرئيس دونالد ترمب قد استجاب "لطلبي".
نتنياهو قال في بيان عشية الانتخابات الإسرائيلية التي يسعى من خلالها للفوز بولاية خامسة "شكرا لك يا صديقي العزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قرارك تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. شكرا لك على الاستجابة لطلب آخر مهم يخدم مصالح بلدينا وبلدان أخرى".
تعهد نتنياهو على أن بلاده والولايات المتحدة سيواصلان "العمل معا ضد النظام الإيراني الذي يهدّد إسرائيل والولايات المتحدة والسلام في العالم".
شكرا لك يا صديقي العزيز رئيس الولايات المتحدة ترامب على قرارك الإعلان بأن الحرس الثوري هو تنظيم إرهابي.
شكرا على تلبيتكم طلب هام آخر مني يخدم مصالح دولتينا ومصالح دول المنطقة.
سنواصل العمل معا في شتى السبل ضد النظام الإيراني الذي يهدد إسرائيل والولايات المتحدة وسلامة العالم.
الحرس الثوري (باسدران) هو جيش عقائدي أنشئ في 1979 بعد الثورة الإيرانية لحماية الثورة الإسلامية في إيران من التهديدات الداخلية والخارجية، ويتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبيرين.
يعد الحرس الثوري، أقوى تنظيم أمني في إيران، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني كما أنه يحظى بنفوذ كبير في النظام السياسي بإيران.
الحرس الثوري مسؤول عن البرامج الإيرانية للصواريخ الباليستية والبرامج النووية، وقد حذرت طهران من أنها بحوزتها صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر ما يضع إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة في مرمى نيرانها.
يملك الحرس الثوري الإيراني قوة عسكرية مؤلفة بما يقدر بنحو 125 ألف فرد مع وحدات من الجيش والبحرية والجوية ويرفع تقاريره إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
الولايات المتحدة أدرجت من قبل عشرات من الكيانات والأشخاص في قائمة سوداء لانتمائهم لقوة الحرس الثوري الإيراني، ولكنها لم تدرج القوة نفسها.
وزارة الخزانة الأمريكية صنفت في 2007 فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يمثل وحدته المسؤولة عن العمليات في الخارج "لدعمه للإرهاب"، ووصفته بأنه "الذراع الرئيسية لإيران لتنفيذ سياستها بدعم الإرهابيين والجماعات المتمردة".