أسرى فلسطينيون يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام

قالت هيئة فلسطينية تتابع شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الإثنين إن ما يقرب من 150 معتقلا بدؤوا إضرابا مفتوحا عن الطعام والماء احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية

قرابة 150 أسيرا فلسطينيا شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام والماء في سجني ريمون والنقب.

المعتقلون أطلقوا على إضرابهم (معركة الكرامة 2) على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

الإضراب بدأ بعد فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال قبل قليل، بعد أن استمرت لساعات طويلة على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون.

الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الاستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية.

مطالب المعتقلين الفلسطينيين تشمل إزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة وإنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والإهمال الطبي بحقهم وغيرها من مطالب.

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